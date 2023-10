NASA i Boeing przygotowują się do pierwszej misji załogowej Starlinera na Międzynarodową Stację Kosmiczną

By

NASA i Boeing pilnie pracują nad końcowymi etapami działań weryfikacyjnych i walidacyjnych pierwszego lotu statku kosmicznego Boeing Starliner z astronautami na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Chociaż początkowym celem było przygotowanie statku kosmicznego do lotu w marcu, ocena manifestu startowego doprowadziła do decyzji o zaplanowaniu startu w kwietniu, aby lepiej dostosować się do nadchodzących rotacji załogi i misji zaopatrzenia ładunku na wiosnę.

Zbliżający się test lotu załogi Boeinga Starliner Crew (CFT) NASA będzie pierwszą załogową misją statku kosmicznego zaprojektowanego specjalnie do transportu astronautów do i z laboratorium orbitalnego. Wykwalifikowani astronauci Butch Wilmore i Suni Williams wyruszą w tę historyczną misję, gdy statek kosmiczny pomyślnie spełni rygorystyczne wymagania NASA w zakresie bezpieczeństwa.

Boeing poczynił znaczne postępy w przygotowaniu Starlinera do CFT. Zakończono już usuwanie taśmy w górnej kopule przedziału załogi i trwają prace nad usunięciem lub naprawieniem taśmy w dolnej kopule statku kosmicznego. Oczekuje się, że te działania naprawcze sprzętu zakończą się w ciągu najbliższych kilku tygodni, po czym nastąpi końcowa ocena, aby upewnić się, że pozostała taśma stwarza akceptowalny poziom ryzyka.

Aby dotrzymać obecnego docelowego terminu startu, do końca tego roku na statku kosmicznym CFT zostanie dostarczony i zamontowany zestaw spadochronów. Dla zmodernizowanego spadochronu hamującego i głównego spadochronu Starliner zostanie przeprowadzony dodatkowy test upadku, obejmujący ulepszenia konstrukcyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu. Test upadku zaplanowano na początek 2024 roku.

Boeing i NASA planują także modyfikacje zaworów aktywnego układu kontroli temperatury, aby zwiększyć długoterminową funkcjonalność w oparciu o wnioski wyciągnięte z problemu z zaworem obejściowym chłodnicy, który miał miejsce na początku tego roku. Dokonano niezbędnych modyfikacji sprzętu i trwają prace nad zapobieganiem podobnym problemom w przyszłości.

Poczyniono postępy w zakresie certyfikacji produktów wymaganych do testów w locie – ukończono już około 98%. NASA i Boeing przewidują zamknięcie pozostałych produktów certyfikacyjnych dla CFT na początku przyszłego roku. Ponadto osiągnięto znaczny postęp w spełnianiu wymagań dotyczących ręcznego sterowania załogą statku kosmicznego i analizy systemu przerywania pracy.

Najnowsza wersja oprogramowania lotu Starlinera dla CFT pomyślnie przeszła testy kwalifikacyjne i obecnie przechodzi standardowe testy integracji sprzętu i oprogramowania. Jednocześnie załoga i moduły serwisowe statku kosmicznego pozostają zintegrowane i oczekują na kontynuację standardowego przetwarzania przed lotem.

Rakieta Atlas V firmy United Launch Alliance, która wyniesie statek kosmiczny Starliner, dotarła już na Florydę do stacji sił kosmicznych Cape Canaveral. Proces integracji rakiety ze statkiem kosmicznym nastąpi we właściwym czasie.

Astronauci NASA, którzy wezmą udział w misji CFT, aktywnie szkolą się przed trwającą około ośmiodniową misją na ISS. To kompleksowe szkolenie obejmuje symulacje we wszystkich fazach lotu, w ścisłej współpracy z zespołami operacyjnymi i wspierającymi misję.

Przed CFT Starliner pomyślnie przeszedł dwa testy w locie bez załogi, w tym Orbital Flight Test-2, podczas których zadokował do stacji kosmicznej 21 maja 2022 r., a następnie bezpiecznie wylądował na poligonie rakietowym White Sands w Nowym Meksyku.

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat postępu misji, możesz śledzić blog załogi komercyjnej NASA lub blog misji CFT. Dodatkowe szczegóły na temat programu NASA Commercial Crew można również znaleźć na blogu załogi komercyjnej @commercial_crew na Twitterze oraz na stronie załogi komercyjnej na Facebooku.

FAQ

1. Kiedy odbędzie się pierwsza załogowa misja statku kosmicznego Boeing Starliner?

Pierwsza misja załogowa statku kosmicznego Boeing Starliner planowana jest na kwiecień, po zakończeniu działań weryfikacyjnych i walidacyjnych.

2. Kim będą astronauci podczas pierwszej misji załogowej?

Astronauci Butch Wilmore i Suni Williams będą częścią załogi pierwszej misji statku kosmicznego Starliner.

3. Jakie ulepszenia wprowadza się w spadochronach statku kosmicznego Starliner?

Spadochrony statku kosmicznego Starliner są wzmacniane, aby zwiększyć współczynnik bezpieczeństwa systemu.

4. Jakie modyfikacje wprowadza się w zaworach układu kontroli termicznej?

Boeing i NASA planują modyfikacje zaworów układu kontroli temperatury, aby poprawić długoterminową funkcjonalność w oparciu o wnioski wyciągnięte z poprzedniego wydania.

5. Jak astronauci przygotowują się do misji?

Astronauci przechodzą wszechstronne szkolenie, w tym symulacje, przygotowujące do misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną.