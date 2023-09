Sondowanie rzadkich przepływów gorącej plazmy w górnej atmosferze

By

W pobliżu biegunów Ziemi zorze polarne są częstym widokiem, ukazując kolorowe pokazy świetlne w górnych warstwach atmosfery, spowodowane interakcją pomiędzy wiatrem słonecznym a magnetosferą planety. Jednak bliżej równika może wystąpić inne zjawisko atmosferyczne: podpolarowe dryfy jonów (SAID).

Zdarzenia SAID obejmują szybki przepływ gorącej plazmy na zachód przez jonosferę. Zdarzenia te powiązano z widocznymi strukturami na niebie, takimi jak stabilne czerwone łuki zorzowe (SAR) i silne wzmocnienie prędkości emisji termicznej (STEVE). Zwykle zdarzenia SAID mają miejsce między zmierzchem a północą, ale zdarzały się przypadki wykrycia przepływów SAID po północy.

W niedawnym badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Space Physics badacze skupili się na 15 zdarzeniach SAID wykrytych po północy w pobliżu Ameryki Południowej w 2013 r. Analizując dane z różnych źródeł, w tym programów satelitarnych i pomiarów aktywności zorzy polarnej, zbadali charakterystykę i powstania tych rzadkich zdarzeń.

Naukowcy odkryli, że zdarzenia SAID występujące po północy, podobne do wydarzeń poprzedzających północ, są wynikiem złożonej interakcji między warunkami jonosfery i dynamiką geomagnetyczną. Wzajemne oddziaływanie obejmuje powstawanie pól elektrycznych i interakcji falowo-cząsteczkowych, które działają jak zlokalizowane źródła ciepła.

Odkrycia te pogłębiają wiedzę na temat dynamiki plazmy w górnych warstwach atmosfery i jej potencjału zakłócania sygnałów radarowych na potrzeby śledzenia satelitarnego i innych krytycznych zastosowań. Dalsze badania w tej dziedzinie mogą dostarczyć cennych informacji na temat wpływu wydarzeń SAID i powiązanych z nimi zjawisk na atmosferę ziemską.

Źródło: Ildiko Horvath i in., Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) opracowane w magnetycznym sektorze czasu lokalnego po północy (1–4) w 2013 r., Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677