Prehistoryczne ryby dają wgląd w ewolucję czaszki

By

Nowe badanie opublikowane w Nature ujawniło, że licząca 455 milionów lat skamieniała ryba, Eriptychius americanus, dostarczyła ważnych informacji na temat ewolucji czaszek kręgowców. Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham, Centrum Bioróżnorodności Naturalis i Muzeum Historii Naturalnej wykorzystali tomografię komputerową do odtworzenia szczegółowego trójwymiarowego przedstawienia czaszki ryby. To pierwsza tak kompleksowa rekonstrukcja okazu zebranego w latach czterdziestych XX wieku i znajdującego się w Terenowym Muzeum Historii Naturalnej.

Badanie wykazało, że Eriptychius miał unikalną budowę czaszki, inną niż u któregokolwiek wcześniej obserwowanego kręgowca. Zamiast mieć solidną strukturę kości lub chrząstki otaczającą mózg, ryba ta miała oddzielne, niezależne chrząstki chroniące mózg. Odkrycie to sugeruje, że ewolucja struktur oddzielających mózg od innych części głowy mogła pochodzić od Eryptychiusa.

Dr Ivan Sansom, starszy autor badania, wyjaśnił znaczenie tych odkryć: „To niezwykle ekscytujące wyniki, które mogą ujawnić wczesną historię ewolucji tego, jak prymitywne kręgowce chroniły swoje mózgi”. Podkreślił także znaczenie badania zbiorów muzealnych i stosowania nowych technik w celu odkrycia nowych spostrzeżeń na temat starożytnych organizmów.

Dr Richard Dearden, główny autor badania, podkreślił, jak nowoczesne techniki obrazowania pozwoliły naukowcom odkryć unikalny sposób zachowania głowy ryby, wypełniając główną lukę w naszym rozumieniu ewolucji czaszki. Wiedza ta ma wpływ na zrozumienie ewolucji czaszki u wszystkich kręgowców, w tym człowieka.

Badanie to ukazuje wartość wykorzystania zaawansowanych technik obrazowania do analizy skamieniałości i głębszego zrozumienia wymarłych gatunków. Podkreśla także znaczenie zbiorów muzealnych w dostarczaniu cennych okazów do badań naukowych.

Źródła:

– Richard Dearden i in. Najstarszy zachowany trójwymiarowo neurokranium kręgowców, Nature (2023).

– Uniwersytet w Birmingham

Cytat:

Prehistoryczne ryby wypełniają 100-milionową lukę w ewolucji czaszki (2023, 20 września). Pobrano 20 września 2023 r. z Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html