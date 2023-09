Starożytna skamieniała ryba oferuje nowy wgląd w ewolucję czaszek kręgowców

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Nature, skamieniała ryba licząca 455 milionów lat dała naukowcom nowe spojrzenie na ewolucję kręgowców w celu ochrony swoich mózgów. Okaz, o którym mowa, to Eriptychius americanus, starożytna ryba bezszczękowa odkryta w Kolorado w USA. Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham, Centrum Bioróżnorodności Naturalis w Leiden w Holandii i Muzeum Historii Naturalnej wykorzystali tomografię komputerową do stworzenia szczegółowego trójwymiarowego przedstawienia czaszki ryby.

To badanie jest pierwszym, które kompleksowo odtworzyło czaszkę Eryptychiusa, zebraną w latach czterdziestych XX wieku, pierwotnie opisaną w latach sześćdziesiątych XX wieku, a obecnie znajdującą się w Field Museum of Natural History w Chicago. Badania finansowane przez Leverhulme Trust wykazały, że Eriptychius miał oddzielone, niezależne chrząstki otaczające mózg, w przeciwieństwie do późniejszych gatunków, które miały całkowicie związaną klatkę chrząstki. Sugeruje to, że wczesna ewolucja struktur oddzielających mózg od innych części głowy mogła rozpocząć się od Eryptychiusa.

Doktor Ivan Sansom, starszy wykładowca paleobiologii na Uniwersytecie w Birmingham i główny autor badania, wyraził podekscytowanie odkryciami, stwierdzając, że mogą one ujawnić wczesną historię ewolucyjną tego, jak prymitywne kręgowce chroniły swoje mózgi. Dr Richard Dearden, główny autor badania i pracownik naukowy podoktorski w Naturalis Biodiversity Centre, podkreślił znaczenie odkrycia, stwierdzając, że wypełnia ono główną lukę w zrozumieniu ewolucji czaszki u wszystkich kręgowców, w tym człowieka.

Niniejsze badanie podkreśla znaczenie zbiorów muzealnych i zastosowania nowych technik obrazowania w badaniu starożytnych okazów. Dzięki tomografii komputerowej naukowcom udało się odkryć nowe informacje na temat ewolucji czaszek kręgowców. Odkrycia dostarczają cennych informacji na temat wczesnych etapów ochrony mózgu u prymitywnych kręgowców i przyczyniają się do zrozumienia historii ewolucji tej kluczowej cechy anatomicznej.

Źródła:

- Natura

– Uniwersytet w Birmingham

– Centrum Bioróżnorodności Naturalis

- Muzeum Historii Naturalnej