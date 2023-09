Kosmiczne sąsiedztwa supermasywnych czarnych dziur

By

Jako astronom na Uniwersytecie w Arizonie jednym z głównych obszarów moich badań jest rozwój supermasywnych czarnych dziur. Podobnie jak nasze wychowanie kształtuje nas jako jednostki, środowisko, w którym znajduje się supermasywna czarna dziura, może również wpływać na jej rozwój.

Każda supermasywna czarna dziura ma swój dom, zwany galaktyką macierzystą, oraz otoczenie, które składa się z lokalnej grupy innych galaktyk. Te supermasywne czarne dziury rosną, zużywając gaz, który jest już obecny w ich galaktyce macierzystej, i czasami stają się miliardy razy cięższe od naszego Słońca.

Fizyka teoretyczna przewiduje, że przekształcenie się czarnych dziur w kwazary – niezwykle jasne i potężne obiekty zasilane przez czarne dziury – powinno zająć miliardy lat. Jednak astronomowie odkryli, że wiele kwazarów powstało w znacznie krótszym czasie, wynoszącym kilkaset milionów lat.

To intrygujące zjawisko szybszego niż oczekiwano wzrostu czarnych dziur skłoniło mnie do zbadania przestrzeni otaczającej te czarne dziury. Interesuje mnie ustalenie, czy najbardziej masywne kwazary powstają w gęsto zaludnionych obszarach wraz z wieloma innymi galaktykami, czy też mogą urosnąć do ogromnych rozmiarów nawet w odludnych obszarach wszechświata.

Jednym z aspektów, który badałem, są protogromady galaktyk. Protogromady to zbiory galaktyk, które nie uległy jeszcze zapadnięciu w jeden obiekt. Zawierają setki galaktyk i charakteryzują się zderzającymi się galaktykami, rosnącymi czarnymi dziurami i ogromnymi ilościami gazu, które ostatecznie doprowadzą do powstania nowych gwiazd.

Te protogromady rosną w znacznie szybszym tempie, niż początkowo sądzono, co stanowi kolejną kosmiczną zagadkę do rozwiązania dla astronomów. Próbujemy zrozumieć związek pomiędzy szybką ewolucją kwazarów i protogromad.

Aby zbadać protogromady, astronomowie potrzebują zarówno obrazów, jak i widm każdej galaktyki znajdującej się w protogromadzie. Obrazy dostarczają informacji o kształcie, rozmiarze i kolorze galaktyki, natomiast widma ujawniają odległość galaktyki od Ziemi na podstawie określonych długości fal światła.

Nadchodzący Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znacznie zwiększy nasze możliwości badania protogromad i kwazarów. Ten zaawansowany teleskop pozwoli nam obserwować galaktyki i czarne dziury takimi, jakie pojawiły się miliardy lat temu, dając wgląd w ich wczesną ewolucję.

Jeden konkretny instrument Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, zwany spektrografem bezszczelinowym o szerokim polu widzenia, zrewolucjonizował poszukiwania sąsiedztw galaktyk. Może jednocześnie rejestrować widma wszystkich galaktyk w swoim polu widzenia, umożliwiając astronomom sporządzenie mapy całych kosmicznych miast w ciągu zaledwie kilku godzin.

W ramach kilku bieżących projektów wykorzystuje się Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba do badania środowisk kwazarów. Projekty te mają na celu obserwację kwazarów i sąsiadujących z nimi galaktyk z okresu około 800 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Analizując światło emitowane przez wodór i tlen, astronomowie mogą określić trójwymiarowe położenie galaktyk w stosunku do jasnych kwazarów.

Zespół ASPIRE z Obserwatorium Stewarda na Uniwersytecie Arizony kieruje jednym z takich projektów. Zidentyfikowali już protogromadę wokół wyjątkowo jasnego kwazara i potwierdzili ją widmami 12 galaktyk. W innym badaniu odkryto ponad sto galaktyk w pobliżu najjaśniejszego kwazara znanego we wczesnym wszechświecie, przy czym 24 z nich znajdowały się blisko kwazara lub w jego sąsiedztwie.

Szerokokątny, bezszczelinowy spektrograf Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba może zapewnić nam bezprecedensowy obraz środowisk kwazarów, pozwalający nam lepiej zrozumieć kosmiczne sąsiedztwo, w którym znajdują się supermasywne czarne dziury.

Definicje:

– Supermasywna czarna dziura: czarna dziura o masie miliony lub miliardy mas Słońca.

– Kwazar: bardzo jasny i potężny obiekt zasilany przez supermasywną czarną dziurę w swoim centrum.

– Galaktyka macierzysta: galaktyka zawierająca supermasywną czarną dziurę.

– Protoklustra: zbiór galaktyk, zanim zapadną się w jeden obiekt.

– Widmo: rozkład długości fal emitowanych lub pochłanianych przez obiekt, dostarczający niezbędnych informacji o właściwościach obiektu i odległości.

– Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba: nadchodzący teleskop kosmiczny, który zostanie wystrzelony przez NASA i którego zadaniem będzie badanie wczesnych galaktyk i gwiazd Wszechświata.

Źródła:

– Sam artykuł źródłowy nie zawiera żadnych zewnętrznych źródeł ani adresów URL.