Odkrycie galaktyk pierścieni polarnych rzuca światło na struktury galaktyczne

By

Galaktyki mają różne kształty, a nasze zrozumienie ich ewoluowało w miarę poszerzania naszych obserwacji poza widmo wizualne. Galaktyki pierścieni polarnych (PRG) to wyjątkowy typ galaktyk charakteryzujący się zewnętrznym pierścieniem gazu i gwiazd nachylonym prostopadle do płaszczyzny galaktyki. Pierścienie te, często składające się głównie z rozproszonego wodoru, są zwykle widoczne tylko w zakresie fal radiowych.

Chociaż galaktyki pierścieni polarnych odkryto po raz pierwszy w 1978 roku, proces powstawania tych struktur galaktycznych pozostaje tajemnicą. Jedna z teorii sugeruje, że pierścienie powstają w wyniku zderzeń galaktycznych, podczas których gazowy wodór ze zderzających się galaktyk jest wyrzucany w układzie polarnym. W związku z tym uważano, że galaktyki pierścieniowe polarne są rzadkie. Jednakże niedawne badanie galaktyk przeprowadzone w ramach projektu WALLABY wskazuje, że PRG mogą być częstsze niż wcześniej sądzono.

Projekt WALLABY, czyli Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveyY, ma na celu stworzenie wysokiej rozdzielczości mapy neutralnego wodoru na niebie półkuli południowej. Mapując gaz międzygalaktyczny i wodór otaczający galaktyki, badanie dostarcza cennych informacji na temat struktur tych kosmicznych obiektów. W początkowej fazie przeglądu zmapowano około 600 galaktyk i zidentyfikowano dwie polarne galaktyki pierścieniowe.

Na podstawie tych odkryć szacuje się, że od 1% do 3% galaktyk badanych w WALLABY będzie wykazywać struktury pierścieni polarnych. Możliwe, że po zakończeniu przeglądu odkryte zostaną setki galaktyk pierścieni polarnych, co znacząco zwiększy naszą wiedzę na temat tych zagadkowych formacji galaktycznych. Co więcej, obfitość danych zebranych w ramach tego projektu umożliwi astronomom głębsze zrozumienie sposobu powstawania i ewolucji tych osobliwych galaktyk. Może także dostarczyć cennych informacji na temat interakcji pomiędzy ciemną materią a galaktykami.

Ogólnie rzecz biorąc, odkrycie galaktyk pierścieni polarnych i trwający projekt WALLABY oferują obiecującą drogę do badania ukrytych struktur w galaktykach i odkrywania tajemnic wszechświata.

Definicje:

– Galaktyki pierścieni polarnych (PRG): Galaktyki spiralne lub eliptyczne z zewnętrznym pierścieniem gazu i gwiazdami nachylonymi mniej więcej prostopadle do płaszczyzny galaktyki.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveyY, projekt mający na celu stworzenie wysokiej rozdzielczości mapy neutralnego wodoru na niebie półkuli południowej.

Źródła:

– Deg, N. i in. „Badanie pilotażowe WALLABY: potencjalne polarne galaktyki pierścieniowe NGC 4632 i NGC 6156.” Miesięczne powiadomienia Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego 525.3 (2023): 4663-4684.