Pakistan współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną w celu wystrzelenia konstelacji satelitów w 2027 r

Pakistan podpisał niedawno umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w sprawie utworzenia własnej konstelacji satelitów do 2027 r. To przełomowe porozumienie pozwoli Pakistanowi zwiększyć jego możliwości w zakresie monitorowania użytkowania gruntów, rolnictwa, infrastruktury i sytuacji nadzwyczajnych. Konstelacja satelitów będzie składać się z systemu co najmniej czterech satelitów – trzech optoelektronicznych i jednego radaru – pracujących w tandemie w celu gromadzenia cennych danych.

Koszt projektu, szacowany na 85 mln euro (378 mln zł), pokryje Pakistan, natomiast ESA poszerzy swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania, budowy, wystrzelenia i uruchomienia satelitów. Ten wspólny wysiłek nie tylko wzmocni pakistański program kosmiczny, ale także wzmocni jego pozycję w dziedzinie obserwacji Ziemi.

„Obecnie Pakistan nie posiada własnych satelitów, a zapotrzebowanie na dane o wysokiej rozdzielczości jest bardzo duże” – podkreślił Waldemar Buda, minister rozwoju kraju. Dostępność tych danych zapewni ogromne korzyści w ocenie wpływu zmian klimatycznych, zanieczyszczenia środowiska i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ponadto może pomóc w określeniu odpowiedniego poziomu wsparcia dla rolników i przedsiębiorstw.

Dyrektor ESA, Josef Aschbacher, ogłosił w zeszłym tygodniu partnerstwo i ujawnił, że konstelacja satelitów otrzyma nazwę „Camilla”. Simonetta Cheli, dyrektor programów obserwacji Ziemi w ESA, podkreśliła znaczenie tej współpracy dla poszerzania roli i konkurencyjności Polski na rynku obserwacji Ziemi.

Porozumienie to jest następstwem zwiększonych składek Polski do ESA na początku tego roku do kwoty 295 mln euro na lata 2023-2025. Dzięki temu wsparciu finansowemu polskie firmy mogą uczestniczyć w różnorodnych programach rozwoju technologii, produktów i usług komunikacji satelitarnej, nawigacji i obserwacji Ziemi.

Ponadto Polska nominowała niedawno swojego kandydata, Sławosza Uznańskiego, do udziału w misji ESA na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Dzięki tej nominacji Polska toruje drogę swojemu drugiemu astronautowi w kosmos.

Podpisanie tej umowy stanowi kluczowy moment dla pakistańskich wysiłków w zakresie eksploracji kosmosu. Wystrzeliwując własną konstelację satelitów, Pakistan wniesie znaczący wkład w badania naukowe, rozwój kraju i rozwój swojego programu kosmicznego.

FAQ:

P: Jaki jest cel konstelacji satelitów Pakistanu?

O: Konstelacja satelitów dostarczy cennych danych do monitorowania użytkowania gruntów, rolnictwa, infrastruktury i sytuacji awaryjnych.

P: Kiedy Pakistan wystrzeli swoją pierwszą konstelację satelitów?

Odpowiedź: Pakistan zamierza wystrzelić swoją konstelację satelitów do 2027 r.

P: Z ilu satelitów będzie składać się konstelacja?

Odpowiedź: Konstelacja będzie składać się z co najmniej czterech satelitów – trzech optoelektronicznych i jednego radaru – współpracujących jako system.

P: Kto sfinansuje projekt?

Odpowiedź: Pakistan sfinansuje oczekiwane koszty projektu w wysokości 85 milionów euro (378 milionów złotych).

P: Jaka jest rola Europejskiej Agencji Kosmicznej w tym partnerstwie?

O: ESA pomoże Pakistanowi w projektowaniu, budowie, wystrzeleniu i uruchomieniu satelitów.

P: Jaki jeszcze wkład Polska wniosła do ESA?

Odpowiedź: Polska zwiększyła swoje składki do ESA o 295 mln euro na lata 2023-2025, umożliwiając polskim firmom udział w różnych programach kosmicznych.

P: Kto jest kandydatem Polski do misji ESA na Międzynarodową Stację Kosmiczną?

Odpowiedź: Polska jako swojego kandydata do misji zgłosiła inżyniera Sławosza Uznańskiego.