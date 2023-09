Odkrywanie na nowo radości z zabawy w celu poprawy aktywności fizycznej

By

Tylko niewielki procent ludzi w świecie zachodnim podejmuje codzienną wystarczającą aktywność fizyczną. Choć wiele osób zwraca się ku potencjalnym rozwiązaniom monitorującym kondycję, dyscyplinom lub sprzętowi do ćwiczeń w domu, Darryl Edwards sugeruje, że istnieje lepsza opcja: ponowne odkrycie przyjemności z zabawy.

Darryl, założyciel metody Primal Play, dołączył do podcastu, aby omówić epidemię siedzącego trybu życia, która dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci. Twierdzi, że poleganie wyłącznie na technologii i sile woli nie rozwiąże problemu. Zamiast tego opowiada się za przyjęciem wewnętrznej motywacji płynącej z angażowania się w zabawę.

Podczas podcastu Darryl oferuje praktyczne sugestie, jak ponownie wprowadzić zabawę do naszego życia. Jednym z pomysłów jest stworzenie historii zabaw, która obejmowałaby przypomnienie i celebrowanie radosnych chwil zabawy z naszej przeszłości. Sugeruje także przyjęcie „pierwotnych ruchów”, które naśladują sposób, w jaki poruszają się zwierzęta i dzieci, a także przezwyciężenie strachu przed wyglądaniem głupio.

Korzyści z włączenia większej ilości ruchu do naszego życia wykraczają poza zdrowie fizyczne. Darryl wyjaśnia, że ​​odkrywanie naszych możliwości i otoczenia poprzez zabawę może przynieść nam radość i poczucie spełnienia. Nawet przyziemne czynności można uczynić bardziej zabawnymi, co ułatwi włączenie ruchu do naszego zabieganego życia dorosłych.

Stawiając na pierwszym miejscu zabawę, poszczególne osoby mogą znaleźć bardziej zrównoważony i przyjemny sposób na zwiększenie poziomu swojej aktywności fizycznej. Zamiast polegać na motywacji zewnętrznej lub zmuszać się do ćwiczeń, mogą czerpać z wrodzonej radości płynącej z zabawy. Ponowne odkrycie przyjemności zabawy może być potężnym narzędziem w walce z siedzącym trybem życia powszechnym we współczesnym społeczeństwie.

Definicje:

1. Siedzący tryb życia: tryb życia charakteryzujący się minimalną aktywnością fizyczną i długimi okresami siedzenia lub leżenia.

2. Metoda pierwotnej zabawy: podejście fitness, które kładzie nacisk na naturalne ruchy i zabawę w celu zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

