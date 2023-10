Badania wykazały, że drzewa mogą się komunikować i ostrzegać nawzajem o niebezpieczeństwach

By

Nowe badanie opublikowane w Nature Communications ujawnia, w jaki sposób drzewa na Ziemi mogą się porozumiewać i ostrzegać się nawzajem o niebezpieczeństwach. Naukowcy odkryli, że uszkodzone rośliny wydzielają związki chemiczne, które mogą przedostać się do tkanek zdrowej rośliny, wywołując reakcje obronne w jej komórkach. Odkrycie to może mieć znaczące implikacje dla wzmacniania roślin przed atakami owadów lub suszą.

Koncepcja „gadających” drzew została po raz pierwszy zbadana w latach 1980. XX wieku, kiedy naukowcy zaobserwowali, że drzewa wytwarzają substancje chemiczne, które odstraszają atakujące owady. Co ciekawe, zdrowe drzewa tego samego gatunku znajdujące się w pobliżu również wykazywały tę samą obronę chemiczną, nawet bez połączeń korzeniowych z uszkodzonymi drzewami. Sugerowało to, że drzewa komunikują się ze sobą drogą powietrzną, co jest zjawiskiem znanym jako podsłuchiwanie roślin.

W ciągu ostatnich czterdziestu lat zaobserwowano, że ponad 30 gatunków roślin porozumiewa się między komórkami poprzez emisję lotnych związków organicznych. Jednak do tej pory nie było jasne, które związki są ważne i w jaki sposób są one wyczuwane przez rośliny.

Niedawne badanie rzuciło światło na te pytania poprzez ręczne miażdżenie liści i umieszczanie gąsienic na roślinach musztardy Arabidopsis lub pomidorów. Spowodowało to emisję różnych substancji lotnych o zielonych liściach, które następnie przeniosły się na zdrowe rośliny. Zespół zmodyfikował genetycznie zdrowe rośliny w taki sposób, że jony wapnia fluoryzowały po aktywacji w poszczególnych komórkach, umożliwiając śledzenie reakcji roślin.

Naukowcy odkryli, że tylko dwie specyficzne substancje lotne o zielonych liściach wydawały się zwiększać zawartość jonów wapnia w komórkach zdrowych roślin. Sygnalizacja wapniowa w roślinach odgrywa rolę w aktywacji reakcji obronnych, takich jak zamykanie liści lub trawienie owadów. Zespół odkrył również, że związki te były wchłaniane przez aparaty szparkowe, które umożliwiają roślinom wymianę gazów podczas fotosyntezy, co wskazuje, że przenikają one do wewnętrznych tkanek rośliny.

Naukowcy uważają, że dzięki tej nowo odkrytej wiedzy możliwe będzie uodpornienie roślin na zagrożenia i stresory poprzez wystawienie ich na działanie powiązanych związków. Może to zmniejszyć zapotrzebowanie na pestycydy w rolnictwie i zwiększyć odporność roślin na suszę.

Konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć, dlaczego tylko określone związki wyzwalają sygnalizację wapniową i zidentyfikować receptory w roślinach, które oddziałują z tymi związkami.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to zapewnia znaczący wgląd w komunikację roślin i otwiera możliwości opracowania strategii chroniących rośliny przed szkodami, zanim jeszcze one wystąpią.

Źródła:

– „Mówiące drzewa: odkrycie rzuca światło na sposób komunikowania się roślin” – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study -znalazł/)

– „Komunikacja roślin: jony wapnia wyzwalają reakcje obronne” – Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)