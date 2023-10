Smithsonian odkrywa fragmenty asteroidy Bennu jako okno na Wszechświat

Po imponującej podróży kosmicznej obejmującej ponad 200 milionów kilometrów sonda OSIRIS-REx z powodzeniem dostarczyła pod koniec września na Ziemię fragmenty asteroidy Bennu. Narodowe Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian zaprezentuje teraz te cenne próbki, oferując odwiedzającym wyjątkową okazję zobaczenia z bliska cudów kosmosu.

Długo oczekiwana publiczna prezentacja próbki asteroidy odbędzie się w piątek, 3 listopada, w galerii meteorytów Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals w Waszyngtonie. Na wystawie znajdą się nieskazitelne ciemne skały i pył zebrany z Bennu , dając wgląd w starożytną historię naszego Układu Słonecznego.

Fragmentom asteroidy towarzyszyć będą modele w zmniejszonej skali statku kosmicznego OSIRIS-Rex, dzięki uprzejmości Lockheed Martin, oraz rakiety Atlas V 411, która transportowała statek kosmiczny, wypożyczone od United Launch Alliance. Celem tej obszernej wystawy jest zanurzenie zwiedzających w zawiłości eksploracji kosmosu.

Kurator meteorytów, Tim McCoy, który był zaangażowany w misję OSIRIS-REx, wyraził swoje podekscytowanie tą przełomową prezentacją: „Ta wystawa to nasza pierwsza szansa, aby podzielić się ze społeczeństwem tą niesamowitą podróżą”.

Bennu, mała asteroida znajdująca się blisko Ziemi, zafascynowała naukowców swoim potencjalnym powiązaniem z większą asteroidą bogatą w węgiel, która istniała miliardy lat temu. Jego bliskość do Ziemi co sześć lat wzbudziła zainteresowanie NASA, co doprowadziło do misji OSIRIS-Rex. W październiku 2020 roku sonda kosmiczna pomyślnie wylądowała na powierzchni Bennu i zebrała próbkę skalistą.

Chociaż misja napotkała drobne niepowodzenia, oddanemu zespołowi udało się wydobyć duże ilości pyłu i skał z głowicy TAGSAM, która miała problemy z elementami mocującymi. Próbki te przekroczyły już początkowy cel NASA, jakim było zebranie 60 gramów śmieci, przy obecnej liczbie 2.48 uncji (70.3 grama).

Wstępna analiza próbki ujawniła dużą ilość cząsteczek węgla i wody, dostarczając cennych informacji na temat wczesnego powstawania naszej planety. Tim McCoy podkreślił znaczenie tych odkryć, stwierdzając: „próbki Bennu mogą nam powiedzieć o wodzie i substancjach organicznych, zanim powstało życie, które utworzyło naszą wyjątkową planetę”.

Koniecznie odwiedź Narodowe Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian, aby być świadkiem tego niezwykłego pokazu, który wypełnia lukę między ludzkością a rozległym obszarem wszechświata.

FAQ

P: Jak mogę obserwować fragmenty asteroidy Bennu?

O: Fragmenty asteroidy Bennu można obserwować w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian w Waszyngtonie

P: Kiedy odbędzie się wystawa?

Odpowiedź: Wystawa zostanie otwarta w piątek, 3 listopada.

P: Co jeszcze będzie można zobaczyć oprócz fragmentów asteroid?

O: Na wystawie będą także prezentowane pomniejszone modele statku kosmicznego OSIRIS-Rex i rakiety Atlas V 411.

P: Jakich ciekawych odkryć dokonano dotychczas na podstawie próbek?

O: Wstępna analiza próbek ujawniła dużą ilość cząsteczek węgla i wody, co dało wgląd w wczesne formowanie się naszej planety.

P: Ile śmieci zebrano z asteroidy Bennu?

O: NASA odzyskała 2.48 uncji (70.3 grama) skał i pyłu, co przekroczyło początkowy cel, jakim było zebranie 60 gramów śmieci.