Dziwne nowe oblicze splątania: przejście fazowe w informacji

W 1935 roku Albert Einstein i Erwin Schrödinger wdali się w gorącą debatę na temat natury rzeczywistości i koncepcji splątania. Podczas gdy Einstein wierzył w zasadę lokalności, Schrödinger odkrył dziwne zjawisko splątania, w którym właściwości dwóch cząstek przeplatają się niezależnie od ich odległości. Wydawało się to sprzeczne z teorią Einsteina, że ​​żaden wpływ nie może przemieszczać się szybciej niż światło. Jednak od tego czasu fizycy zrozumieli, że splątanie nie ma odległego wpływu i może jedynie rozpowszechniać wiedzę o wyniku pomiaru.

Niedawno badacze dokonali fascynującego odkrycia na temat splątania. Kiedy cząstki ulegają splątaniu, splątanie w naturalny sposób rozprzestrzenia się w grupie cząstek, tworząc skomplikowaną sieć przypadkowości. Jednakże, jeśli cząstki są mierzone często, splątanie zostaje zniszczone, zapobiegając tworzeniu się wstęgi. To przejście między stanami sieci i braku sieci wskazuje na zmianę w strukturze informacji i zostało porównane do przejścia fazowego informacji.

Aby obserwować to przejście fazowe w działaniu, trzy zespoły przeprowadziły metaeksperymenty, korzystając z komputerów kwantowych, aby zmierzyć, w jaki sposób same pomiary wpływają na przepływ informacji. Potwierdzili, że można osiągnąć delikatną równowagę pomiędzy splątaniem a pomiarem. Odkrycie to wywołało falę badań nad potencjalnymi zastosowaniami splątania i pomiarów.

Jedna ze współpracy, która natknęła się na tę zmianę splątania, rozpoczęła się od rozmowy na temat podstawowego pytania dotyczącego splątania w związku z lepkim puddingiem toffi. Naukowcy rozszerzyli koncepcję splątania z pary cząstek na łańcuch cząstek i zbadali, w jaki sposób pomiar wpływa na entropię splątania, która określa ilościowo ilość nielokalnej informacji przechowywanej pomiędzy cząstkami.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie to rzuca nowe światło na złożone zachowanie splątania i jego związek z informacją. Zrozumienie tego zjawiska nie tylko poszerzy naszą wiedzę z zakresu mechaniki kwantowej, ale może także doprowadzić do rewolucyjnych zastosowań w dziedzinie technologii informatycznych.

