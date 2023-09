Odkrywanie dziwnego świata splątania: przejście fazowe w informacji

W 1935 roku Albert Einstein i Erwin Schrödinger popadli w spór o naturę rzeczywistości. Einstein wierzył w zasadę lokalności, która głosiła, że ​​żadne wydarzenie w jednym miejscu nie może natychmiast wpłynąć na odległe miejsce. Z kolei Schrödinger odkrył splątanie, zjawisko w mechanice kwantowej, w którym dwie cząstki łączą się, a ich losy się splatają.

Chociaż Einstein uważał splątanie za niepokojące i argumentował, że narusza ono jego koncepcję lokalności, dzisiejsi fizycy zaczęli rozumieć je inaczej. Wiedzą teraz, że splątanie nie ma odległego wpływu ani mocy wywołania określonego rezultatu na odległość. Zamiast tego może jedynie rozpowszechniać wiedzę o tym wyniku. Eksperymenty splątania stały się w ostatnich latach rutyną i zdobyły Nagrodę Nobla.

Ale splątanie to coś więcej niż tylko pary cząstek. Niedawne badania wykazały, że splątanie może rozprzestrzeniać się poprzez grupy cząstek, tworząc skomplikowaną sieć przypadkowości. Wstęga ta może zostać przerwana przez częste pomiary, co powoduje zniszczenie splątania i zapobieganie tworzeniu się wstęgi. Fizycy nazwali to przejście ze stanu sieci do stanu braku sieci jako przejście fazowe w informacji.

Aby lepiej zrozumieć to przejście fazowe, kilka zespołów fizyków przeprowadziło metaeksperymenty przy użyciu komputerów kwantowych. Celem tych eksperymentów było zmierzenie wpływu samych pomiarów na przepływ informacji. Potwierdzono delikatną równowagę między splątaniem a pomiarem, co zapoczątkowało dalsze badania nad możliwościami interakcji splątania i pomiaru.

Jedna z osób współpracujących natknęła się na przejście splątania podczas rozmowy przy lepkim budyniu toffi. Fizycy Brian Skinner i Adam Nahum dyskutowali o związku między splątaniem a informacją. Zdali sobie sprawę, że pomiary splątanych cząstek mogą zmniejszyć niewiedzę na temat stanu innych cząstek. Wielkość, o jaką pomiar zmniejsza niewiedzę, nazywana jest entropią splątania i mierzona w bitach.

Skinner i Nahum rozszerzyli tę koncepcję na łańcuch cząstek, w którym splątanie przeskakuje z jednej cząstki na drugą. Odkryli, że entropia splątania może dać wgląd w stopień całkowitego splątania łańcucha. Przesuwając czas pomiarów, odkryli przejście fazowe ze stanu sieci do stanu braku sieci.

Badania te podkreślają złożoność i potencjał splątania w świecie mechaniki kwantowej. Pokazuje, że splątanie może istnieć poza parami cząstek i ma daleko idące konsekwencje dla dystrybucji i struktury informacji.

Definicje:

– Splątanie: W mechanice kwantowej splątanie to zjawisko, w którym dwie cząstki łączą się, a ich losy się splatają.

– Lokalność: Zasada lokalności stwierdza, że ​​żadne wydarzenie w jednym miejscu nie może natychmiast wpłynąć na odległe miejsce.

– Przejście fazowe: W fizyce przejście fazowe odnosi się do zmiany stanu materii, np. z cieczy w ciało stałe.

– Entropia splątania: Entropia splątania określa ilościowo splątanie pomiędzy dwoma obiektami lub ilość informacji o jednym obiekcie przechowywanych nielokalnie w innym.

Źródła:

– Oryginalne źródło: artykuł Natalie Wolchover w magazynie Quanta

– Nie podano dodatkowych źródeł