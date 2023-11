Wszechświat jako żywy komputer: odkrywanie teorii dynamiki informacji

By

Czy wszechświat to nic innego jak skomplikowany system komputerowy, stale porządkujący i eliminujący niepotrzebne informacje? Tak uważa dr Melvin Vopson, profesor nadzwyczajny fizyki na Uniwersytecie w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. W swoich przełomowych badaniach opublikowanych w AIP Advances dr Vopson przedstawia fascynującą koncepcję mówiącą, że nasza rzeczywistość funkcjonuje jak potężna maszyna obliczeniowa.

Chociaż idea symulowanej egzystencji zyskała popularność dzięki filmom takim jak Matrix i rozmyślaniom tak znanych postaci, jak Elon Musk, prace dr Vopsona zgłębiają dziedzinę fizyki informacji. Twierdzi, że wszystko we wszechświecie, na swoim podstawowym poziomie, składa się z fragmentów informacji.

Przełom dr Vopsona wynika z jego obserwacji mutacji genetycznych w kontekście COVID-19. W przeciwieństwie do tradycyjnego rozumienia przypadkowych mutacji odkrył, że konsekwentnie prowadzą one do zmniejszenia entropii, będącej miarą nieporządku. Ta obserwacja podważa drugą zasadę termodynamiki, która stwierdza, że ​​entropia albo wzrasta, albo pozostaje taka sama.

Zgodnie z drugą zasadą infodynamiki zaproponowaną przez dr Vopsona, zawartość informacyjna związana z dowolnym systemem, zdarzeniem lub procesem we wszechświecie jest zminimalizowana. Zasada ta jest zgodna z technikami programowania komputerowego stosowanymi do kompresji danych. Od życia biologicznego po zjawiska kosmiczne – wydaje się, że wszystkie systemy ewoluują w sposób optymalizujący ich entropię informacyjną.

Te przełomowe odkrycia mają dalekosiężne implikacje dla różnych dyscyplin naukowych, w tym biologii, fizyki i kosmologii. Dr Vopson uważa, że ​​teoria dynamiki informacji może zmienić nasze rozumienie wszechświata jako całości.

W poprzednim badaniu dr Vopson zaproponował, że informacja jest podstawowym elementem budulcowym wszechświata, posiadającym masę fizyczną i kwalifikującym się jako piąty stan materii. Twierdzi, że druga zasada infodynamiki nie tylko potwierdza tę tezę, ale także sugeruje, że informacja może służyć jako nieuchwytna ciemna materia we wszechświecie.

Chociaż teorie dr Vopsona rzucają wyzwanie konwencjonalnemu myśleniu, otwierają ekscytujące możliwości dalszych badań. Obecnie stara się o fundusze na badania, których celem jest wykrywanie i pomiar informacji w cząstkach elementarnych. Ma nadzieję potwierdzić lub obalić swoje przełomowe koncepcje poprzez zderzenia cząstek z antycząstkami.

Wszechświat jako żywy komputer — koncepcja, która podważa naszą percepcję i skłania do głębokich pytań o naturę rzeczywistości. Pionierskie badania dr Vopsona zachęcają nas do ponownego przemyślenia samej struktury naszego istnienia i rozważenia niezwykłej możliwości, że żyjemy w misternie zakodowanej symulacji.

FAQ

Czym jest fizyka informacji?

Fizyka informacji to dziedzina nauki, która zakłada, że ​​wszystko we wszechświecie składa się zasadniczo z informacji. Bada, jak informacje zachowują się i wchodzą w interakcje w ramach różnych systemów i procesów.

Jaka jest druga zasada infodynamiki?

Druga zasada infodynamiki, zaproponowana przez dr Melvina Vopsona, stwierdza, że ​​zawartość informacyjna związana z dowolnym systemem, wydarzeniem lub procesem we wszechświecie jest minimalizowana. Zasada ta sugeruje, że systemy, w tym życie biologiczne, ewoluują w kierunku optymalnego stanu zmniejszonej entropii informacyjnej.

Czym jest entropia?

W kontekście badań dr Vopsona entropia odnosi się do miary nieuporządkowania w systemie. Druga zasada termodynamiki stwierdza, że ​​entropia w izolowanym układzie może z czasem tylko rosnąć lub pozostać taka sama.

Jaki związek mają badania dr Vopsona z ciemną materią?

Dr Vopson proponuje, że informacje, które jego zdaniem stanowią podstawowy element budulcowy Wszechświata, mogą również wyjaśniać nieuchwytną ciemną materię. Sugeruje, że ogromna ilość informacji, równa 10 do potęgi 93 bitów informacji w temperaturze 2.73 Kelwina, może wyjaśnić brakującą ciemną materię we wszechświecie.

Jakie są implikacje badań doktora Vopsona?

Badania dr Vopsona podważają konwencjonalne rozumienie i otwierają nowe możliwości badania natury rzeczywistości. Ma to konsekwencje dla różnych dyscyplin naukowych, w tym biologii, fizyki i kosmologii, i zachęca do ponownej oceny wszechświata jako całości.