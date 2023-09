Astronomowie wzywają do zawarcia międzynarodowych porozumień w sprawie zwalczania zanieczyszczenia światłem przez satelity

By

Astronomowie na całym świecie opowiadają się za zawarciem międzynarodowych porozumień w celu rozwiązania problemu konstelacji satelitów powodujących zanieczyszczenie światłem w przestrzeni kosmicznej. Rozprzestrzenianie się tych sieci satelitarnych zagraża integralności badań naukowych i budzi obawy dotyczące utraty ciemnego nieba.

W Wielkiej Brytanii wzywa się do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących planowania przestrzennego w celu ochrony ciemnego nieba nad krajem. Urbanizacja Anglii doprowadziła do znacznego zmniejszenia widoczności gwiazd, a szacunkowa utrata nieba w ciągu ostatniej dekady wyniosła 10%. Strata ta wpływa nie tylko na ludzi, ale także na zdolność natury do rozwoju w naturalnych, ciemnych warunkach.

Konsultanci ds. ciemnego nieba, tacy jak Dan Oakley, pracują nad zmniejszeniem zanieczyszczenia światłem. Podkreślają, że ciemne niebo ma kluczowe znaczenie dla ludzkości, aby połączyć się z wszechświatem i zastanowić się nad kwestiami egzystencjalnymi. Megan Eaves, redaktorka magazynu „Nightscape”, podkreśla kulturowe znaczenie gwiaździstych nocy, ponieważ inspirowały one sztukę, muzykę i filmy na przestrzeni dziejów.

Oprócz aspektu kulturowego aktywiści argumentują, że zanieczyszczenie światłem ma niekorzystny wpływ na zdrowie. Ekspozycja na sztuczne światło w nocy zaburza rytm dobowy, wpływając na produkcję melatoniny, co może prowadzić do różnych problemów i chorób psychicznych.

Obawy związane z zanieczyszczeniem światłem nasiliły się wraz z pojawieniem się konstelacji satelitów. Astronomowie, w tym Robert Massey, zastępca dyrektora Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, podkreślają wpływ satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej na badania naukowe. Satelity Starlink, których właścicielem jest Elon Musk, budzą szczególne obawy ze względu na ich rosnącą liczbę i potencjał zakłócania obserwacji teleskopowych.

Firmy satelitarne próbują rozwiązać problem zanieczyszczenia świetlnego, stosując różne powłoki i osłony przeciwsłoneczne, aby zminimalizować odbicie światła słonecznego. Jednak w związku z planami kolejnych wystrzeleń satelitów oczekuje się, że problem zanieczyszczenia światłem z kosmosu będzie się pogłębiał. Na przykład Chiny rozważają wystrzelenie konstelacji 13,000 XNUMX satelitów.

W miarę wzrostu zanieczyszczenia światłem w Europie coraz trudniej jest znaleźć ciemne przestrzenie. Rezerwaty ciemnego nieba w parkach narodowych to cenne miejsca, w których ludzie wciąż mogą doświadczyć piękna nocnego nieba. Jednak postępująca zabudowa i budowa nowych miast stwarzają zagrożenie dla tych rezerwatów.

Społeczności, parki narodowe i rządy muszą podjąć wysiłki, aby wdrożyć wytyczne promujące praktyki odpowiedzialnego oświetlenia i minimalizujące negatywny wpływ sztucznego światła na ciemne niebo.

