Niebiańska rozkosz: bądź świadkiem cudu częściowego zaćmienia Księżyca

Po niedawnym obrączkowym zaćmieniu Słońca zafascynowało widzów w wybranych częściach półkuli zachodniej, obserwatorzy nieba na całym świecie z niecierpliwością czekają na kolejny niebiański spektakl – częściowe zaćmienie Księżyca. To urzekające zjawisko astronomiczne, występujące, gdy Ziemia przemieszcza się między Słońcem a Księżycem, rzucając cień na powierzchnię Księżyca, będzie miało miejsce w nocy 28 października i potrwa do wczesnych godzin porannych 29 października.

Gdzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca?

To hipnotyzujące wydarzenie będzie widoczne z wielu miejsc, obejmujących Amerykę Południową, północno-wschodnią Amerykę Północną, Afrykę, Europę, Azję, Australię, a także nad Atlantykiem, południowym Pacyfikiem i Oceanem Indyjskim. W miarę upływu nocy początek zaćmienia będzie zdobił niebo Australii, północnego Pacyfiku i wschodnich części Rosji. I odwrotnie, gdy Księżyc będzie się wschodził, koniec zaćmienia będzie można zaobserwować na obszarach położonych na południowym i północnym Atlantyku oraz na wschodnich regionach Brazylii i Kanady.

Zaćmienie Księżyca w Indiach: wyjątkowa gratka dla obserwatorów gwiazd

Indie będą również miały zaszczyt być świadkami całego spektaklu, oferując wyjątkową okazję zarówno obserwatorom gwiazd, jak i astronomom. Shilpi Gupta, specjalistka naukowa w Planetarium MP Birla w Kalkucie, potwierdziła, że ​​całkowite zaćmienie Księżyca będzie widoczne z całych Indii. Przewiduje się, że pełna faza Księżyca, gdy będzie on w pełni oświetlony i znajduje się naprzeciwko Słońca na swojej orbicie wokół Ziemi, nastąpi 29 października w niedzielę o godzinie 1:54 czasu wschodniego.

Zrozumienie mechanizmu zaćmienia Księżyca

Zaćmienie Księżyca ma miejsce w dzień pełni księżyca, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się w linii prostej i w tej samej płaszczyźnie. Płaszczyzny Słońce-Ziemia i Ziemia-Księżyc są nachylone względem siebie pod kątem 5 stopni. Kiedy te płaszczyzny przecinają się, a Księżyc znajduje się w pobliżu lub w węzłach przecięcia, następuje zaćmienie.

Cień Ziemi składa się z dwóch charakterystycznych obszarów – Umbry, wewnętrznej ciemnej strefy i Półcienia, zewnętrznego, jaśniejszego obszaru. Podczas tego niebiańskiego wydarzenia Księżyc przejdzie zarówno przez cień, jak i półcień, powodując połączone półcieniowe i częściowe zaćmienie Księżyca. To budzące podziw wydarzenie zapowiada się na urzekający cud dla wszystkich, którzy będą mieli szczęście być tego świadkami.

