Sonda słoneczna Parker NASA obserwuje potężny koronalny wyrzut masy

Należąca do NASA sonda Parker Solar Probe przeleciała niedawno przez potężny koronalny wyrzut masy (CME) w pobliżu Słońca, dostarczając cennych danych na temat interakcji plazmy słonecznej z pyłem międzyplanetarnym. To CME jest jednym z najbardziej intensywnych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Po raz pierwszy sonda zaobserwowała interakcję między CME a pyłem międzyplanetarnym, rzucając światło na zjawisko, które teoretycznie wysunięto dwie dekady temu, ale którego nigdy wcześniej nie obserwowano.

Analizę danych zebranych przez sondę podczas przelotu opublikowano w The Astrophysical Journal. Naukowcy badający CME doszli do wniosku, że oczyścił on pył międzyplanetarny w odległości około 6 milionów mil od Słońca. Jednak oczyszczona przestrzeń wkrótce wypełniła się większą ilością pyłu międzyplanetarnego.

Kamera Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) sondy Parker Solar Probe zapewniła widok CME w momencie przelotu przez nią statku kosmicznego. Początkowo kamera uchwyciła spokojny obraz głębokiej przestrzeni kosmicznej, ale szybko wypełniła się jasnym światłem, gdy przeleciały przez nią pasma materiału.

Od czasu wystrzelenia w 2018 r. sonda Parker Solar Probe dokonuje znaczących odkryć. W 2021 r. nawiązała pierwszy bezpośredni kontakt z koroną słoneczną i bada wiatr słoneczny. Nazwana na cześć Eugene'a Parkera, który wysunął teorię na temat istnienia wiatru słonecznego, sonda zakończyła szósty przelot obok Wenus w sierpniu 2022 roku i podczas trwającej misji będzie nadal zbierać nowe informacje na temat dynamiki Słońca.

