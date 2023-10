Postawy rodziców wobec udziału zdrowych dzieci w badaniach genomicznych

By

W niedawnym badaniu zbadano postawy rodziców wobec udziału ich zdrowych dzieci w badaniach genomicznych i ich oczekiwania co do wyników. Celem badania było poznanie poglądów rodziców, którzy uczestniczyli w sieci badawczej podstawowej opieki zdrowotnej i mieli zdrowe dzieci. W badaniu przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane wywiady telefoniczne z 26 rodzicami, analizując transkrypcje tematycznie.

Z wywiadów wyłoniły się trzy kluczowe wątki. Pierwszym tematem była wzajemność, w ramach której rodzice woleli otrzymywać uzasadnione z medycznego punktu widzenia wyniki, które rozpoczęły się w dzieciństwie, w ramach wzajemnego gestu za udział w badaniu. Oczekiwali również, że z czasem skontaktują się z nami ponownie w celu uzyskania dodatkowych informacji lub aktualizacji. Drugi temat dotyczył dalszych skutków testów genetycznych. Rodzice mieli nadzieję na przyszłe korzyści kliniczne dla swoich dzieci, ale obawiali się także ryzyka dyskryminacji genetycznej. Chcieli mieć pewność, że udział w badaniach genomicznych nie będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji dla przyszłości ich dziecka.

Trzecim tematem była władza i wzmocnienie. Niektórzy rodzice poczuli się wzmocnieni, uczestnicząc w badaniach genomicznych, ponieważ umożliwiło im to podjęcie działań zapobiegawczych wobec ich dziecka i innych członków rodziny. Postrzegali to jako okazję do podejmowania świadomych decyzji i potencjalnego uniknięcia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia. Jednak inni rodzice wahali się, czy ograniczać autonomię dziecka, uczestnicząc w badaniach, które mogłyby skutkować odkryciem schorzeń lub predyspozycji genetycznych.

Zrozumienie tych postaw i oczekiwań może pomóc w kształtowaniu podejścia do badań genomicznych skoncentrowanego na uczestnikach. Naukowcy mogą wziąć pod uwagę te napięcia podczas projektowania badań w celu optymalizacji procesu decyzyjnego i udziału rodziców, przy jednoczesnej maksymalizacji użyteczności wyników. Ponadto zajęcie się obawami związanymi z dyskryminacją genetyczną i promowanie autonomii w podejmowaniu decyzji może jeszcze bardziej zwiększyć chęć rodziców do angażowania się w badania genomiczne ze swoimi zdrowymi dziećmi.

