Naukowcy odkryli, że pasożyty manipulują mrówkami, aby wspiąć się na źdźbła trawy

Naukowcy z Wydziału Nauk o Roślinach i Środowisku Uniwersytetu w Kopenhadze dokonali fascynującego odkrycia dotyczącego przywry lancetowej, rodzaju pasożyta. Przywry te mają niezwykłą zdolność kontrolowania mrówek i zmuszania ich do wspinania się w górę i w dół po źdźbłach trawy, co zwiększa ryzyko zjedzenia przywry przez większe zwierzęta.

Cykl życiowy przywry lancetowatej rozpoczyna się, gdy jej jaja są wydalane przez krowy i trafiają do trawy. Ślimaki zjadają te jaja, gdzie rozwijają się w larwy i rozmnażają się bezpłciowo. Ślimaki reagują na inwazję, tworząc wokół robaków cysty, które następnie są wydalane w postaci kulek śluzu. Bez ich wiedzy mrówki zjadają te kulki śluzu wraz z larwami robaków.

Wewnątrz mrówki larwy migrują do żołądka mrówki lub jej mózgu. Te, które dotrą do mózgu, przejmują kontrolę, nakazując mrówce wspiąć się na źdźbło trawy i chwycić się go. Takie zachowanie ułatwia większym zwierzętom przypadkowe połknięcie mrówki i jej pasożytów. Wewnątrz żywiciela końcowego robaki dojrzewają i składają jaja w wątrobie żywiciela, kończąc cykl.

Naukowcy badający zakażone mrówki w duńskich lasach Bidstrup odkryli, że temperatura odgrywa znaczącą rolę w zachowaniu mrówek. W chłodne dni mrówki pozostawały na trawie, ale w cieplejsze schodziły. Obserwacja ta sugeruje, że robaki manipulują mrówkami głównie w nocy i w godzinach porannych. Odkrycia podkreślają złożoność zachowań pasożytów i podkreślają potrzebę dalszych badań w tej dziedzinie.

Chociaż jest to rzadkie, czasami ludzie mogą zostać zarażeni tymi pasożytami. W takich przypadkach może dojść do uszkodzenia wątroby i dróg żółciowych. Należy jednak pamiętać, że ludzie nie są głównym żywicielem przywry lancetowej.

Źródła:

– Uniwersytet w Kopenhadze, Wydział Nauk o Roślinach i Środowisku

– Dziennik ekologii behawioralnej