Badania pokazują, że tajemnicze wydarzenie zmieniło halo ciemnej materii w naszej Galaktyce

By

Niedawne badania sugerują, że masywna plama niewidzialnej ciemnej materii spowodowała znaczne zniekształcenie kształtu naszej galaktyki. Chociaż naukowcy początkowo wierzyli, że Droga Mleczna jest płaskim dyskiem z dwoma ramionami spiralnymi, pomiary wykonane w ciągu ostatniego stulecia ujawniły niewyjaśnione zagięcie. Wypaczenie występuje głównie na granicach galaktyki, gdzie niektóre obszary zanikają, podczas gdy inne rozbłyskują w górę, nadając jej wygląd zmiażdżonego sombrero.

Symulacje komputerowe przeprowadzone przez badaczy mogły odsłonić przyczynę tego zjawiska. Symulacje wskazują na tajemnicze wydarzenie, które zakłóciło wyrównanie niewidzialnego halo ciemnej materii w naszej galaktyce. Badanie, opublikowane 14 września w czasopiśmie Nature Astronomy, dostarcza przekonujących dowodów na to, że nasza Galaktyka jest otoczona nachylonym halo ciemnej materii.

Ciemna materia to nieuchwytny rodzaj materii, który stanowi około 85% całkowitej materii Wszechświata. Choć nie oddziałuje bezpośrednio ze światłem i pozostaje niewidoczny, można zaobserwować jego działanie grawitacyjne. Ciemna materia jest odpowiedzialna za przyspieszanie gwiazd do niezwykłych prędkości, gdy krążą wokół centrów galaktyk, zniekształcając światło odległych gwiazd i kształtując galaktyczne halo Drogi Mlecznej.

Galaktyczne halo odnosi się do ogromnej kuli gwiazd unoszących się niczym liście na stawie ciemnej materii, znajdującej się poza ramionami spiralnymi Drogi Mlecznej. Niedawne badania z wykorzystaniem statku kosmicznego Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej wykazały, że gwiazdy w halo galaktycznym są dziwnie niewspółosiowe.

Próbując zrozumieć wpływ niezrównoważonego halo gwiazdowego na halo ciemnej materii, astronomowie wykorzystali modele komputerowe do odtworzenia młodej galaktyki przypominającej Drogę Mleczną. Model zawierał halo ciemnej materii nachylone pod kątem 25 stopni w stosunku do dysku. Po symulowaniu galaktyki przez 5 miliardów lat naukowcy odkryli, że ich model w dużym stopniu przypomina naszą własną galaktykę.

Przyczyna niewspółosiowości halo ciemnej materii jest nadal niejasna. Symulacje przeprowadzone przez naukowców sugerują jednak, że jest to prawdopodobnie wynik potężnej kolizji, w której potencjalnie może uczestniczyć inna galaktyka zderzająca się z naszą. Zderzenie to mogło spowodować, że halo ciemnej materii przechyliło się w górę aż o 50 stopni, po czym powoli opadło do obecnej wysokości 20 stopni.

Źródła:

„Gigantyczna plama niewidzialnej ciemnej materii wykrzywiła naszą galaktykę”

„Ciemna materia może gromadzić się wewnątrz martwych gwiazd – z potencjalnie wybuchowymi konsekwencjami”