Zrozumienie zachowania elektronów w stopionych solach dla zaawansowanych reaktorów jądrowych

Naukowcy z Narodowego Laboratorium Oak Ridge Departamentu Energii i Uniwersytetu Iowa poczynili znaczny postęp w zrozumieniu interakcji elektronów ze stopionymi solami w zaawansowanych reaktorach jądrowych. Symulując obliczeniowo wprowadzenie nadmiaru elektronu do stopionej soli chlorku cynku, naukowcom udało się zidentyfikować trzy stany, jakie może przyjąć elektron.

W pierwszym scenariuszu elektron staje się częścią rodnika molekularnego składającego się z dwóch jonów cynku. W drugim scenariuszu elektron lokalizuje się na pojedynczym jonie cynku. W trzecim scenariuszu elektron ulega delokalizacji i jest rozproszony w sposób rozproszony na wielu jonach soli. Odkrycia te mają kluczowe znaczenie dla przewidywania wpływu promieniowania na wydajność reaktorów zasilanych solą.

Reaktory na stopioną sól rozważa się jako potencjalny projekt przyszłych elektrowni jądrowych. Dlatego też zrozumienie, jak stopione sole reagują na wysokie promieniowanie, jest sprawą najwyższej wagi. Celem badaczy było rzucenie światła na zachowanie elektronu w kontakcie z jonami tworzącymi stopioną sól.

Chociaż badanie nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, stanowi kluczowy punkt wyjścia do dalszych badań interakcji między elektronami i stopionymi solami. Naukowcy uważają również, że trzy zidentyfikowane gatunki utworzone przez elektrony w krótkim okresie mogą potencjalnie reagować, tworząc bardziej złożone formy w dłuższych okresach.

Badanie zatytułowane „Czy wysokotemperaturowe stopione sole reagują z nadmiarem elektronów?” Case of ZnCl2” został opublikowany w czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry B. Został wybrany jako Wybór Redakcji ACS, wskazując na jego potencjał wzbudzenia szerokiego zainteresowania opinii publicznej.

Badania te przeprowadzono w ramach Centrum badawczego DOE Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC), kierowanego przez Brookhaven National Laboratory. Zespół badawczy planuje kontynuować badania wpływu promieniowania na inne systemy solne. Badania obliczeniowe przeprowadzono w obiektach użytkowników DOE, w tym w Compute and Data Environment for Science w Oak Ridge National Laboratory oraz w National Energy Research Scientific Computing Center w Lawrence Berkeley National Laboratory.

Zrozumienie zachowania elektronów w stopionych solach ma kluczowe znaczenie dla rozwoju reaktorów ze stopioną solą. Pomaga zapewnić bezpieczeństwo i wydajność tych reaktorów, które uważa się za obiecującą opcję w zakresie przyszłego wytwarzania energii jądrowej.

Źródła:

– Lawrence Bernard, ORNL