Deszcz meteorytów Orionidów: spektakularne wydarzenie na niebie

Rój meteorytów Orionidów, opisany przez NASA jako jeden z najpiękniejszych rojów roku, osiągnie szczyt w nadchodzących dniach. Znane ze swojej jasności i prędkości meteoryty Orionidów poruszają się z zawrotną prędkością 148,000 41 kilometrów na godzinę, czyli XNUMX kilometrów na sekundę. Niektóre z tych meteorów pozostawiają po sobie świecące pociągi zbudowane z gruzu, dodając blasku niebiańskiemu pokazowi.

Według NASA meteory będą otoczone przez jedne z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie, zapewniając obserwatorom spektakularne tło. Deszcz rozpoczął się 26 września i potrwa do 22 listopada, ale szczyt spodziewany jest 21 października. W tym czasie widzowie na bezksiężycowym niebie mogą spodziewać się około 23 meteorów na godzinę.

Rój meteorytów Orionidów pojawia się co roku, gdy Ziemia przechodzi przez obszar przestrzeni wypełniony szczątkami komety Halleya. Szczątki te, składające się z cząstek pyłu z komety, są odpowiedzialne za smugi światła widziane jako meteory, gdy zderzają się z ziemską atmosferą.

Aby obserwować rój meteorów Orionidów, najlepiej znaleźć miejsce z dala od źródeł światła. Oczy potrzebują około 30 minut, aby przystosować się do ciemności, co pozwala na lepszą widoczność meteorów. Na półkuli północnej zaleca się leżenie na plecach ze stopami skierowanymi na południowy wschód, natomiast na półkuli południowej zaleca się skierowanie stóp na północny wschód.

Zlokalizowanie konstelacji Oriona, od którego wzięła się nazwa roju meteorów, poprowadzi obserwatorów do promiennego punktu na niebie. Jednakże, aby uzyskać bardziej spektakularny widok, najlepiej patrzeć co najmniej 45 do 90 stopni od Oriona, ponieważ sprawi to, że meteory będą wyglądać na dłuższe i bardziej imponujące.

Po październiku miłośnicy astronomii mogą spodziewać się w listopadzie roju meteorów Leonidów. Leonidy, powstałe w wyniku odłamków komety Tempel-Tuttle, nałożą się na krótko na Orionidy, zanim osiągną szczyt 18 listopada.

Piękno roju meteorów polega na zadziwieniu obserwowania interakcji ciał niebieskich z ziemską atmosferą. Służy jako przypomnienie ogromu i wspaniałości naszego wszechświata. Zatem zaznaczcie swoje kalendarze i przygotujcie się na zachwyt nad blaskiem roju meteorytów Orionidów!

Definicje:

Roj meteorów Orionidów: coroczny rój meteorów, który pojawia się, gdy Ziemia przechodzi przez ślad pozostawiony przez Kometę Halleya.

Kometa Halleya: słynna kometa okresowa, której okrążenie Słońca zajmuje około 76 lat.

Punkt promienisty: Punkt na niebie, z którego wydają się pochodzić meteoryty w roju meteorów.

Źródła:

– NASA

– Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe