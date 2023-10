Przygotuj się na deszcz meteorytów Orionidów

W tym miesiącu obserwatorów nieba czeka nie lada gratka, gdy coroczny rój meteorów Orionidów osiągnie swój szczyt. To niebieskie wydarzenie, podczas którego powstaje do 25 meteorów na godzinę, będzie olśniewać obserwatorów gwiazd w sobotni wieczór i do wczesnych godzin niedzielnych. Orionidy są szczególnie wyjątkowe, ponieważ meteoryty są w rzeczywistości fragmentami Komety Halleya, znanej jako Kometa 1P/Halley.

Kometa Halleya to słynna kometa, którą można zobaczyć z Ziemi tylko co 75–76 lat. Jednakże rój meteorów Orionidów daje ludziom możliwość corocznego obserwowania fragmentu historii tej komety. Gdy Kometa Halleya okrąża Słońce, pozostawia na swojej drodze ślad gruzu. Kiedy Ziemia przechodzi przez te gruzy, wchodzą w naszą atmosferę z niewiarygodną prędkością.

Dr Minjae Kim, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Warwick, wyjaśnia, że ​​rój meteorytów Orionidów występuje między 2 października a 7 listopada, a jego szczyt przypada na noc z 20 na 22 października. Jednakże rój meteorytów można zaobserwować przed i po datach szczytowych. Prysznic ten jest znany nie tylko ze swojego piękna, ale także ze względu na związek z Kometą Halleya.

Aby być świadkiem deszczu meteorytów Orionidów, wystarczy czyste niebo, cierpliwość i miejsce z dala od zanieczyszczeń świetlnych. Meteory będą widoczne gołym okiem we wszystkich częściach nieba, co sprawi, że będzie to wydarzenie widoczne na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś na półkuli północnej, czy południowej, możesz cieszyć się tym niebiańskim widowiskiem do 7 listopada.

Jeśli więc przegapiłeś „jedyne w życiu wydarzenie” polegające na zobaczeniu Komety Halleya, nie martw się. Rój meteorytów Orionidów to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć pozostałości pozostawione przez tę słynną kometę i rozkoszować się pięknem nocnego nieba.

Źródła:

– Nina Massey, korespondentka naukowa ze stanu Pensylwania