Deszcz meteorytów Orionidów osiągnie szczyt 21 października: jak tego doświadczyć

Roj meteorów Orionidów, który ma obecnie miejsce i potrwa do 7 listopada, wkrótce osiągnie swój szczyt 21 października. To coroczne wydarzenie na niebie oferuje spektakularny pokaz spadających gwiazd oświetlających nocne niebo. Rój pochodzi z pozostałości Komety Halleya, słynnej komety okrążającej Słońce co 75-76 lat.

Początków roju meteorów można doszukiwać się w maleńkich fragmentach, które odrywają się od Komety Halleya podczas jej podróży w przestrzeni kosmicznej. Fragmenty te tworzą smugę pyłu i resztek lodu, która ostatecznie przedostaje się do ziemskiej atmosfery z zadziwiającą prędkością około 41 km na sekundę. Gdy cząstki te zderzają się z atmosferą ziemską, spalają się w wyniku tarcia z powietrzem, tworząc świetliste smugi światła charakterystyczne dla rojów meteorów.

Kometa Halleya powoduje nie jeden, ale dwa roje meteorów w roku. Dzieje się tak, ponieważ orbita komety przecina się ściśle z orbitą Ziemi w dwóch różnych punktach. Pierwszy punkt prowadzi do roju meteorów Eta Akwarydów na początku maja, podczas gdy drugi punkt ma miejsce teraz, w drugiej połowie października, tworząc rój meteorytów Orionidów.

Aby być świadkiem tego olśniewającego pokazu, nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt. Gołe oko wystarczy, aby zobaczyć spadające gwiazdy. Korzystne ustawienie gwiazd w tym roku oznacza, że ​​Księżyc nie będzie zakłócał wrażeń wzrokowych w godzinach największej oglądalności przed świtem. Mieszkańcy półkuli północnej i południowej będą mieli mnóstwo okazji do zobaczenia roju meteorów.

Polecane miejsca, w których można podziwiać deszcz meteorytów Orionidów, to Nowy Jork, Miami, Los Angeles, Atlanta i Północna Kalifornia. Oczekuje się, że w tych lokalizacjach będą panowały sprzyjające warunki wizualne, minimalne zachmurzenie i ograniczone zanieczyszczenie światłem.

Aby zoptymalizować wrażenia wizualne, znajdź słabo oświetlony obszar na zewnątrz, z dala od latarni ulicznych i oświetlenia budynków mieszkalnych. Skieruj się na południowy wschód (dla osób z półkuli północnej) lub północny wschód (dla osób z półkuli południowej). Patrzenie w górę na niebo zajmuje około 30 minut, zanim oczy przystosują się i wykryją meteoryty. Aby w pełni rozkoszować się deszczem meteorów, zaleca się unikać skupiania się wyłącznie na promienistym punkcie Orionidów, gwieździe Betelgeza.

Zatem zaznaczcie w swoich kalendarzach szczyt roju meteorytów Orionidów przypadający na 21 października i przygotujcie się na zapierający dech w piersiach niebiański pokaz, jaki może zapewnić tylko natura.

Definicje:

– Deszcz meteorów: zdarzenia niebieskie charakteryzujące się dużą ilością meteorów pojawiających się na nocnym niebie w stosunkowo krótkim czasie. Meteory, zwane także „spadającymi gwiazdami”, powstają, gdy cząstki komet lub asteroid dostają się do atmosfery ziemskiej i wyparowują w wyniku tarcia.

– Kometa Halleya: słynna kometa krążąca wokół Słońca co 75–76 lat. Daje początek dwóm rojom meteorytów w ciągu roku: eta Akwarydom na początku maja i rójowi Orionidów w październiku.

