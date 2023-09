Zrozumienie przejścia od zachowania spontanicznego do zamierzonego u niemowląt

By

Naukowcy z Florida Atlantic University rzucili światło na proces przechodzenia niemowląt od zachowań spontanicznych do zachowań zamierzonych. W badaniu skupiającym się na ludzkich dzieciach naukowcy odkryli, że kiedy niemowlęta zdawały sobie sprawę, że ich działania powodują ruch telefonu komórkowego, były coraz bardziej stymulowane do ruchu, co spowodowało powstanie dodatniego sprzężenia zwrotnego.

Badanie polegało na przywiązywaniu stóp niemowląt do karuzeli montowanej w łóżeczku. Każdy ruch stóp niemowląt powodował ruch karuzelki, co z kolei pobudzało niemowlęta do jeszcze większej aktywności. Te pozytywne opinie uwypukliły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy niemowlęciem a telefonem komórkowym. Naukowcy zaobserwowali, że moment uświadomienia sobie tego, naznaczony nagłym wzrostem tempa ruchów niemowlęcia, reprezentował „narodziny sprawstwa”.

Mierząc ruchy zarówno niemowląt, jak i telefonu komórkowego, badacze odkryli dynamiczne i koordynacyjne cechy tego momentu. W badaniu ujęto „sprawczość” jako właściwość wyłaniającą się z funkcjonalnego sprzężenia organizmu i środowiska. Sugerowało to, że sprawczość wyłania się w procesie samoorganizacji charakteryzującym się zarówno ruchem, jak i bezruchem, dostarczając niemowlętom znaczących informacji podczas eksploracji świata.

Scott Kelso, starszy autor badania, podkreślił, że niemowlęta są w stanie świadomie wpływać na różne zdarzenia poprzez koordynację dynamiki ruchu i bezruchu. W badaniu podkreślono również, że odkrycie oparte na sprawczości ma obserwowalne cechy, które zostały zidentyfikowane na podstawie odrębnych skupień w czasie i stopniu wykrytych wybuchów aktywności niemowlęcia.

Badania te pogłębiają naszą wiedzę na temat wczesnego rozwoju zachowań zamierzonych u ludzi. Sugeruje to, że od najmłodszych lat niemowlęta są w stanie rozpoznać siły przyczynowe w swoim otoczeniu i świadomie poruszać się po świecie.

Źródła:

– Uniwersytet Atlantycki na Florydzie

– Badanie opublikowane w czasopiśmie Developmental Science