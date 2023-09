NASA opublikowała nowy mozaikowy obraz Krateru Shackletona, stale zacienionego krateru uderzeniowego znajdującego się na południowym biegunie Księżyca. To zdjęcie, stworzone przez Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) i zespoły ShadowCam, zapewnia rzadki i szczegółowy widok krateru.

Kamera LROC, która krąży wokół Księżyca od 2009 r., oraz ShadowCam, instrument znajdujący się na pokładzie statku kosmicznego Danuri wystrzelonego w sierpniu 2022 r. na pokładzie statku kosmicznego Korea Aerospace Research Institute, mają swoje unikalne funkcje umożliwiające obserwację Księżyca. LROC jest przeznaczony do pracy w warunkach słabego oświetlenia, ale ma ograniczone możliwości fotografowania zacienionych obszarów, które nigdy nie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Z drugiej strony ShadowCam jest 200 razy bardziej czuła na światło niż LROC, a do rejestrowania obrazów w słabo oświetlonych obszarach wykorzystuje światło słoneczne odbite od cech geologicznych Księżyca lub Ziemi.

Najnowszą mozaikę utworzono poprzez połączenie zdjęć z tych dwóch kamer, co pozwoliło uzyskać kompleksowy obraz zarówno najjaśniejszych, jak i najciemniejszych części Księżyca. Krater Shackletona, charakteryzujący się stale zacienionym dnem, jest częściowo nasłoneczniony w trzech punktach na swojej krawędzi przez ponad 90% roku ze względu na lekkie nachylenie osi Księżyca. Uważa się, że w tych zacienionych regionach mogą potencjalnie znajdować się zbiorniki lodu wodnego, które będą nieocenionym zasobem dla przyszłych misji załogowych na Księżyc.

NASA podkreśliła również, że te silnie oświetlone obszary krateru Shackletona można wykorzystać do wykorzystania energii słonecznej na potrzeby bazy podczas przyszłych misji, obejmujących wycieczki do zacienionych regionów w celu zbadania krateru niskotemperaturowego. Dodatkowo południowy biegun Księżyca zapewnia stałą komunikację z Ziemią, co czyni go idealnym miejscem do eksploracji.

Opublikowanie tego szczegółowego zdjęcia Krateru Shackletona dostarcza badaczom cennych spostrzeżeń i lepszego zrozumienia geologii Księżyca. Toruje także drogę do przyszłej eksploracji i wykorzystania zasobów Księżyca przez misje załogowe.

