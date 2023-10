Załoga Ekspedycji 70 prowadzi badania dotyczące zdrowia kosmicznego i nauk o Ziemi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

By

Załoga Ekspedycji 70 Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) była zajęta prowadzeniem różnych badań naukowych i prac konserwacyjnych. ISS, duży statek kosmiczny krążący wokół Ziemi, służy jako laboratorium badawcze i port kosmiczny do międzynarodowej współpracy w eksploracji kosmosu. Jest okupowany nieprzerwanie od 2000 roku przez rotacyjne załogi astronautów i kosmonautów z całego świata.

Jednym z prowadzonych badań jest analiza DNA, która pomaga zapewnić bezpieczeństwo załogom i statkom kosmicznym przy mniejszej zależności od Ziemi. Astronautka Jasmin Moghbeli użyła przenośnego sekwencera DNA do zidentyfikowania bakterii wyekstrahowanych z próbek wody na stacji. To badanie technologiczne przyczyni się do planów NASA dotyczących przyszłych misji na Księżyc, Marsa i dalej.

Inne badanie dotyczy wykorzystania urządzeń do noszenia do monitorowania stanu zdrowia astronauty. Astronauta Moghbeli nosił kamizelkę i opaskę Bio-Monitor przez 48-godzinną sesję, aby sprawdzić swoją zdolność do monitorowania stanu zdrowia przy minimalnej ingerencji w codzienne czynności.

Komendant Andreas Mogensen z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pracował wewnątrz kopuły, testując zdolność zaawansowanej kamery do obserwacji ziemskich burz i ich aktywności elektrycznej. Zebrane dane mogą poszerzyć wiedzę o atmosferze i doprowadzić do przyszłych zastosowań kosmicznych.

Przeprowadzano także rutynowe kontrole i prace konserwacyjne. Na przykład inżynier pokładowy NASA Loral O'Hara sfotografował sprzęt ratunkowy, sprawdził jej ciśnienie krwi i zdemontował elementy ze skafandra kosmicznego. Astronauta Satoshi Furukawa z JAXA wymienił filtry w komorze rękawicowej Life Science i zamienił kasety z próbkami w laboratorium materiałoznawstwa.

Załoga przygotowuje się również do spaceru kosmicznego, który zaplanowano na godzinę 2:10 czasu wschodniego. Kosmonauci Oleg Kononenko i Nikołaj poprowadzą spacer kosmiczny, który obejmuje różne zadania poza ISS.

Te trwające badania i zadania przyczyniają się do naszego zrozumienia zdrowia kosmicznego, nauk o Ziemi i konserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

