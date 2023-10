Gdzie w ten weekend zobaczyć rój meteorów Orionidów w Ontario

W najbliższy weekend mieszkańcy Ontario będą mieli okazję być świadkami oszałamiającego deszczu meteorytów Orionidów. Jeśli zastanawiasz się, gdzie jest najlepsze miejsce do oglądania tego niebiańskiego wydarzenia w Ontario, nie szukaj dalej niż Park Narodowy Pukaskwa. OnlineCasinos niedawno uznało Park Narodowy Pukaskwa za jeden z najlepszych parków narodowych w Kanadzie, który był świadkiem szczytu deszczu meteorytów.

Deszcz meteorytów Orionidów, znany jako „jeden z najpiękniejszych rojów roku”, osiągnie swój szczyt w sobotę 21 października. OnlineCasinos przeanalizowało takie czynniki, jak jakość nieba, zanieczyszczenie światłem i popularność na Instagramie, aby określić najlepsze parki narodowe w Kanadzie do obserwacji gwiazd. Park Narodowy Pukaskwa w Ontario zajął 7. miejsce na 10 parków, z imponującym ogólnym wynikiem obserwacji gwiazd wynoszącym 8.31.

Park Narodowy Pukaskwa, położony nad brzegiem Jeziora Górnego, jest bioróżnorodnym rajem dla dzikiej przyrody. Odległa dzika przyroda i minimalne zanieczyszczenie światłem stwarzają idealne warunki do obserwowania spadających gwiazd. Park oferuje zapierające dech w piersiach widoki i czyste niebo, co czyni go idealnym miejscem do obserwacji deszczu meteorytów Orionidów.

NASA opisuje meteoryty Orionidy jako jasne i szybko poruszające się. W szczytowym momencie rój meteorów będzie wytwarzał około 15 do 20 spadających gwiazd na godzinę. W najbliższy weekend warto wybrać się do Parku Narodowego Pukaskwa wieczorem, aby być świadkiem tego astronomicznego spektaklu.

Oprócz Parku Narodowego Pukaskwa w rankingu uwzględniono także inne parki narodowe w Kanadzie, które są idealne do obserwacji gwiazd. Należą do nich Park Narodowy Banff, Park Narodowy Glacier, Park Narodowy Jasper, Park Narodowy Yoho i nie tylko.

Uzbrojeni w wiedzę na temat najlepszego miejsca do obserwacji deszczu meteorytów Orionidów w Ontario, nadszedł czas, aby zebrać towarzyszy obserwujących gwiazdy i wyruszyć w niezwykłą podróż pod nocnym niebem.

