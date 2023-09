Ciała obce: badanie pandemii i szczepionek w historii

W najnowszej książce Simona Schamy „Ciała obce” zagłębia się w świat przeszłych i obecnych pandemii, podkreślając wnioski, których się nauczyliśmy, a także te, które wciąż musimy zrozumieć. Książka skupia się przede wszystkim na życiu i twórczości Waldemara Mordechaja Wolffa Haffkine’a, naukowca, który na przełomie XIX i XX wieku opracował domowe szczepionki do zwalczania cholery i dżumy dymieniczej.

Pisma Schamy zabierają czytelników w fascynującą podróż przez życie Haffkine’a, od jego wczesnych doświadczeń w obronie swojej społeczności przed rosyjskimi pogromami po szkolenie w prestiżowym Instytucie Pasteura we Francji. To szczepionka Haffkine’a sprowadziła go w 1893 roku do Indii, gdzie był świadkiem jej niezwykłego sukcesu w walce z cholerą. Później odniósł jeszcze większy triumf dzięki szczepionce zwalczającej dżumę dymieniczą.

Autor opisuje z fascynującymi szczegółami skrupulatny proces zastosowany przez Haffkine'a do stworzenia szczepionki przeciwko dżumie, od ekstrakcji płynów po hodowlę prątków w bulionie kozim. Pomimo znaczącego wkładu Haffkine'a w zdrowie publiczne w Indiach, brytyjskie władze kolonialne w końcu się nim znudziły. Polegali na bardziej agresywnych środkach, takich jak niszczenie wiosek i eksmisje tubylców, które często okazywały się nieskuteczne. Sukces obcokrajowca takiego jak Haffkine był ciosem w ich dumę, co doprowadziło do jego ostatecznego wyjazdu z Indii.

Chociaż Schama zawiera kilka pobocznych wycieczek i dodatkowych historii, jego podziw dla Haffkine’a jest widoczny. Książka kończy się wsparciem dla Anthony'ego Fauciego i zaskakującą refleksją na temat roli błękitnej krwi kraba podkowiastego w produkcji szczepionek.

Praca Schamy rodzi ważne pytania o siłę nauki w walce z pandemiami i rolę człowieka w jego własnej zagładzie. Pomimo naszego postępu autor argumentuje, że to nasze własne działania, takie jak broń nuklearna i zmiany klimatyczne, stanowią większe zagrożenie dla ludzkości.

„Ciała obce” są świadectwem niezwykłego życia i dokonań Waldemara Mordechaja Wolffa Haffkine’a. W swojej biografii Simon Schama podkreśla ogromny wpływ, jaki poszczególni naukowcy mogą mieć w obliczu globalnych kryzysów zdrowotnych.

