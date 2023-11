Nowe spojrzenie na chorobę guzowatą: w kierunku skutecznych szczepionek i strategii

By

Choroba guzowatej skóry (LSD), choroba wirusowa bydła, stała się głównym problemem rolników w Indiach. Charakteryzujące się guzkami na skórze, wydzieliną z oczu i nosa, zmniejszoną produkcją mleka i trudnościami w jedzeniu, LSD stanowi poważne zagrożenie dla źródeł utrzymania rolników i dostępu do żywności. W ostatnich latach miało miejsce kilka epidemii LSD, które spowodowały oszałamiającą liczbę zgonów bydła i siejąc spustoszenie w różnych częściach kraju.

Aby zwalczyć tę wyniszczającą chorobę, naukowcy z Narodowego Instytutu Biotechnologii Zwierząt (NIAB) poczynili znaczne postępy w opracowywaniu potencjalnego kandydata na szczepionkę. Zespół kierowany przez Ananda Srivastavę wykorzystał podejście biologii obliczeniowej do zaprojektowania białka wieloepitopowego składającego się z kilku małych peptydów połączonych razem w ciągły fragment białkowy. To podejście do szczepionek opartych na podjednostkach może potencjalnie zapewnić bezpieczniejszą i bardziej opłacalną alternatywę dla istniejących żywych atenuowanych szczepionek, które wymagają łańcucha chłodniczego i mogą być zbyt drogie.

Naukowcy przeanalizowali wszystkie białka wirusa choroby guzowatej skóry guzowatej (LSDV) i zidentyfikowali cztery potencjalne cele, które wywołują odpowiedź immunologiczną zarówno komórek B, jak i T. Odkrycia te, opublikowane w cenionym czasopiśmie naukowym Scientific Reports, stanowią obiecującą drogę do dalszego rozwoju i walidacji w drodze prób na zwierzętach.

Dokonując kolejnego przełomu, zespół kierowany przez Madhuri Subbiah z NIAB, we współpracy z Kalyani Putty z Uniwersytetu Weterynaryjnego PV Narsimha Rao Telangana, z powodzeniem zsekwencjonował pełny genom LSDV z próbki klinicznej uzyskanej podczas drugiej fali epidemii. Ich badania, opublikowane w czasopiśmie naukowym Virus Genes, rzucają światło na skład genetyczny LSDV i ujawniają charakterystyczne sekwencje zjadliwych szczepów, dostarczając cennych informacji na temat rozprzestrzeniania się i ewolucji wirusa w południowych Indiach.

Te postępy w zrozumieniu genomu LSDV mogą utorować drogę do opracowania skutecznych strategii, w tym szybkiej diagnostyki i szczepionek, w celu złagodzenia przyszłych epidemii LSD. Naukowcy z NIAB podkreślają pilną potrzebę przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę badań wirusogenomicznych w celu kompleksowej oceny częstości występowania i różnorodności szczepów LSDV. Wykorzystując ten postęp naukowy, możemy działać na rzecz ochrony zdrowia bydła, ochrony źródeł utrzymania rolników i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego narodu.

