Naukowcy w Japonii obserwują superciężkie izotopy tlenu

Naukowcy z Japonii dokonali znaczącego odkrycia, obserwując po raz pierwszy superciężkie izotopy tlenu: tlen-27 (27O) i tlen-28 (28O). Zespół z Tokijskiego Instytutu Technologii i RIKEN odkryli, że izotop tlenu-28, który uważano za szczególnie stabilny, nie był „podwójną magią”, jak wcześniej sądzono. Odkrycie przyczyni się do lepszego zrozumienia struktury jądrowej i może mieć konsekwencje dla fizyki gwiazd neutronowych.

Kiedy fizycy jądrowi mówią o liczbach magicznych, mają na myśli sytuację, w której nukleony atomu (protony i neutrony) są ułożone w sposób, który czyni jego jądro niezwykle stabilnym. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby atomy o określonej liczbie protonów lub neutronów, np. 2, 8, 20, 28, 50, 82 lub 126, uległy stratom energii w wyniku rozpadu radioaktywnego.

Koncepcję liczby magicznej można wyjaśnić za pomocą modelu powłoki jądrowej. Jądra można traktować jako wielowarstwowe powłoki, podobne do warstw cebuli, przy czym każda powłoka ma określoną liczbę „miejsc” dla neutronów lub protonów. Kiedy powłoka jest wypełniona neutronami lub protonami, uważa się ją za „zamkniętą”. W przypadku tlenu-16 (16O), który ma osiem protonów i osiem neutronów, pierwsza powłoka jest wypełniona dwoma neutronami, a druga sześcioma neutronami, co czyni go „podwójnie magicznym” jądrem.

Izotop tlenu-28 był kandydatem do statusu podwójnej magii, ponieważ ma osiem protonów i 20 neutronów, przy czym 20 neutronów jest rozmieszczonych na trzech powłokach. Naukowcy odkryli jednak, że przerwa energetyczna między dwoma ostatnimi orbitalami powłok neutronowych była słaba, co umożliwiało mieszanie się obu powłok. Ta erozja powłoki nie jest powszechna i była nieoczekiwana w przypadku 28O.

Odkrycie braku „podwójnej magii” w tlenie-28 jest ważnym osiągnięciem teorii jądrowej. Poprawi to naszą wiedzę na temat izotopów o dużych stosunkach neutronów do protonów i pomoże ocenić nieznane interakcje jądrowe, takie jak siły trzech neutronów. Odkrycia te mogą mieć wpływ na badanie właściwości gwiazd neutronowych.

