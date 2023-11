Naukowcy odkrywają nowego potwora z głębin: Jormungandra Walhallaensisa

Dokonując przełomowego odkrycia paleontolodzy odkryli szczątki niezwykłego stworzenia, które przemierzało oceany świata 80 milionów lat temu. Uważa się, że kolosalny gad morski, pieszczotliwie nazywany Jormungandr walhallaensis, był przerażającym drapieżnikiem, wielkością porównywalną do legendarnego węża morskiego z mitologii nordyckiej.

Prace nad odkopaniem skamieniałości rozpoczęły się w pobliżu małego miasteczka Walhalla w Północnej Dakocie w USA. Czerpiąc inspirację z nazwy miasta, wywodzącej się od Walhalli, mitycznej sali, w której zbierają się odważni wojownicy po śmierci, naukowcy postanowili oddać hołd nordyckiej legendzie, nadając nowo odkrytemu stworzeniu imię.

Jormungandr walhallaensis należał do starożytnej grupy gadów zwanych mozazaurami. Te morskie potwory rządziły morzami w okresie późnej kredy, osiągając długość do 50 metrów. Chociaż jego dokładny rozmiar pozostaje nieznany, naukowcy szacują, że ten gatunek Jormungandr mógł z łatwością zmierzyć długość od 40 do 50 stóp, co czyni go jednym z największych mozazaurów, jakie kiedykolwiek odkryto.

Pomimo swoich gigantycznych rozmiarów Jormungandr walhallaensis byłby wdzięcznym i skutecznym pływakiem. Uważa się, że dzięki opływowemu ciału i potężnym płetwom rządził oceanicznym łańcuchem pokarmowym jako drapieżnik szczytowy. Jego dieta prawdopodobnie składała się z mniejszych stworzeń morskich, od ryb po kalmary, co dawało wgląd w starożytny ekosystem morski.

Odkrycie Jormungandra walhallaensisa rzuca nowe światło na nasze rozumienie różnorodności i ewolucji mozazaurów. Skamieniałe szczątki tych stworzeń odkryto na całym świecie, dając naukowcom cenny wgląd w starożytne oceany, którymi niegdyś rządzili.

