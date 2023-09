Rola nowych komórek macierzystych w kraniosynostozie: przełomowe odkrycie

By

Naukowcy z Weill Cornell Medicine zidentyfikowali nieznany wcześniej typ komórek macierzystych tworzących kości, który prowadzi do kraniosynostozy, czyli przedwczesnego zrostu czaszki u niemowląt. Kraniosynostoza występuje u około jednego na 2,500 dzieci i może utrudniać rozwój mózgu, jeśli nie jest leczona chirurgicznie. To przełomowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature, rzuca światło na nieprawidłową proliferację określonego typu komórek macierzystych, zwanych komórkami macierzystymi DDR2+.

Zespół naukowców zbadał myszy z powszechną mutacją związaną z ludzką kraniosynostozą i odkrył, że mutacja ta powoduje nieprawidłową proliferację komórek macierzystych DDR2+, co skutkuje przedwczesnym zespoleniem czaszki. Odkrycie to otwiera nowe możliwości leczenia kraniosynostozy poprzez celowanie i hamowanie tej nieprawidłowej aktywności komórek macierzystych.

Aby zbadać związek między komórkami macierzystymi tworzącymi kości a kraniosynostozą, naukowcy stworzyli myszy, u których komórkom macierzystym CTSK+, wcześniej powiązanym z kraniosynostozą, brakowało jednego z genów odpowiedzialnych za tę funkcję. Wbrew ich oczekiwaniom mutacje te nie aktywowały komórek macierzystych czaszki, które spowodowały fuzję płytek czaszki; zamiast tego doprowadziły do ​​wyczerpania komórek macierzystych w szwach. Nasilenie fuzji korelowało z wyczerpaniem tych komórek macierzystych CTSK+.

Współautor dr Matt Greenblatt podkreśla potencjał tego odkrycia, stwierdzając: „Możemy teraz zacząć myśleć o leczeniu kraniosynostozy nie tylko za pomocą operacji, ale także poprzez blokowanie tej nieprawidłowej aktywności komórek macierzystych”. Badanie stwarza możliwość opracowania nowych metod leczenia, które zajmą się pierwotną przyczyną kraniosynostozy, dając nadzieję niemowlętom i rodzinom dotkniętym tą chorobą.

W powiązanym badaniu opublikowanym w Nature w 2018 r. ten sam zespół badawczy zidentyfikował inny typ komórek macierzystych tworzących kości, zwany komórkami macierzystymi CTSK+. To wcześniejsze odkrycie skłoniło do dalszych badań nad rolą tych komórek macierzystych w wywoływaniu kraniosynostozy. To niedawne badanie opiera się na ustaleniach z poprzednich badań, pogłębiając naszą wiedzę na temat złożonych mechanizmów leżących u podstaw tej choroby.

Ogólnie rzecz biorąc, ten przełom w rozumieniu kraniosynostozy toruje drogę do opracowania terapii celowanych, które mogłyby potencjalnie zrewolucjonizować leczenie tej choroby i poprawić wyniki leczenia chorych niemowląt.

