Rola nieprawidłowych komórek macierzystych w kraniosynostozie

Kraniosynostoza to schorzenie polegające na przedwczesnym zespoleniu górnej części czaszki u niemowląt. Nieleczone może to prowadzić do nieprawidłowego rozwoju mózgu. Naukowcy z Weill Cornell Medicine przeprowadzili badanie przedkliniczne, aby lepiej zrozumieć przyczyny leżące u podstaw kraniosynostozy.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Nature, skupiało się na jednej z najczęstszych mutacji genów związanych z kraniosynostozą. Naukowcy odkryli, że mutacja ta indukuje nieprawidłową proliferację nieznanego wcześniej typu komórek macierzystych tworzących kości, zwanych komórkami macierzystymi DDR2+. Komórki te przyczyniają się do przedwczesnego zespolenia czaszki.

Wcześniej badacze odkryli inny rodzaj komórek macierzystych tworzących kości, znany jako komórki macierzyste CTSK+, znajdujące się w górnej części czaszki. Podejrzewali, że komórki te odgrywają rolę w kraniosynostozie. Jednak w tym badaniu naukowcy odkryli, że mutacja genu związana z kraniosynostozą prowadziła raczej do wyczerpania komórek macierzystych CTSK+ niż do ich aktywacji. To skłoniło ich do zbadania roli komórek macierzystych DDR2+.

Dalsze eksperymenty i analizy wykazały, że komórki macierzyste DDR2+ są odpowiedzialne za nieprawidłowe zrośnięcie szwów. Te komórki macierzyste rozmnażają się nieprawidłowo, gdy komórki macierzyste CTSK+, które normalnie hamują ich produkcję, obumierają z powodu mutacji genu.

Naukowcy zbadali także próbki tkanek ludzkich pobranych podczas operacji kraniosynostozy i znaleźli podobne komórki macierzyste DDR2+ i CTSK+. Podkreśla to znaczenie kliniczne wyników ich badań na myszach.

Na podstawie swoich odkryć naukowcy sugerują, że hamowanie proliferacji komórek macierzystych DDR2+ może stanowić potencjalną metodę leczenia kraniosynostozy. Komórki macierzyste CTSK+ osiągają tę supresję poprzez wydzielanie białka czynnika wzrostu zwanego IGF-1. Naukowcy spekulują, że naśladowanie tych metod może pomóc w zapobieganiu nieprawidłowemu zrośnięciu czaszki.

Badanie otwiera nowe możliwości leczenia kraniosynostozy, potencjalnie zmniejszając potrzebę wielokrotnych operacji. Przyszłe badania skupią się na identyfikacji innych typów komórek macierzystych tworzących kości w czaszce i lepszym zrozumieniu złożoności tego schorzenia.

