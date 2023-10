Brakujące skamieniałości przejściowe w prekambrze: dalsze dowody przeciwko ewolucji darwinowskiej

By

Nagłe pojawienie się różnorodnych typów zwierząt podczas eksplozji kambryjskiej od dawna stanowiło wyzwanie dla ewolucji darwinowskiej. Zgodnie z tą teorią złożone nowości biologiczne powinny pojawiać się stopniowo z biegiem czasu, z licznymi formami pośrednimi. Jednakże w warstwach późnego prekambru, które poprzedzały eksplozję kambru, nie znaleziono żadnych skamieniałości przejściowych. Okres ediakaru, który obejmuje koniec prekambru, zawiera złożone makroskamieniałości, ale ich związek z późniejszymi typami zwierzęcymi kambru pozostaje kontrowersyjny.

Sam Karol Darwin uznał to za poważny zarzut wobec swojej teorii, zwracając uwagę na brak zapisów z rozległych okresów pierwotnych poprzedzających warstwę kambru. Najczęstszym wyjaśnieniem tej nieobecności jest niekompletność zapisu kopalnego, co sugeruje, że zwierzęcy przodkowie musieli istnieć, ale niełatwo było ich zachować ze względu na ich małe rozmiary i miękkie ciała. Jednak ta hipoteza dotycząca artefaktów została obalona przez niedawne odkrycia stanowisk skamieniałości ediakaru, które mogły pozwolić na zachowanie małych prekursorów zwierząt o miękkich ciałach. Zamiast tego w tych miejscach występowały jedynie kopalne glony i kilka problematycznych organizmów.

Niedawne badanie opublikowane w Trends in Ecology and Evolution dostarcza dalszych dowodów przeciwko hipotezie artefaktów. Paleontolodzy pod kierownictwem Dereka Briggsa porównali procesy fosylizacji i budowę geologiczną warstw prekambryjskich i kambryjskich i odkryli całkowity brak zwierząt w warstwach prekambryjskich nadających się do konserwacji. Sugerują miękkie maksymalne ograniczenie starożytności zwierząt na 789 milionów lat temu. Warunki typu łupków z Burgess, które zaproponowano jako środowisko sprzyjające wczesnej ochronie zwierząt, nie zostały powiązane z fauną i florą kopalną datowaną na 789 milionów lat temu lub starszą.

Autorzy badania sugerują, że luka kriogeniczna w wyjątkowo zachowanej faunie i florze może wyjaśniać nagłe pojawienie się zwierząt w późniejszym czasie. Jednak ta interpretacja wydaje się pomijać sprzeczne dowody, w tym brak w tym czasie niekontrowersyjnych zwierząt metazoan i zwierząt dwustronnych. Co więcej, inne badania umieściły maksymalne ograniczenie dla pierwszych zwierząt w jeszcze młodszym wieku, bliżej początku kambru.

Odkrycia te podważają stopniowe założenia ewolucji darwinowskiej i zaprzeczają datowaniu sugerowanemu przez badania zegara molekularnego. Dla biologów ewolucyjnych ważne jest uznanie i zajęcie się znaczącymi rozbieżnościami między danymi empirycznymi a podstawowymi przewidywaniami ich teorii.