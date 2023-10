Odkrycie spektakularnego stanowiska skamieniałości w Argentynie dostarcza nowego wglądu w życie w późnej kredzie

Nowo odkryte stanowisko skamieniałości w Argentynie dostarcza cennych informacji na temat życia pod koniec okresu kredowego, tuż przed wyginięciem nieptasich dinozaurów. Miejsce to, znane jako kamieniołom Cañadón Tomás, znajduje się w regionie Patagonia w południowej Argentynie.

Dinozaury i inne kręgowce z okresu kredowego są mniej znane na półkuli południowej w porównaniu z półkulą północną, co stwarza lukę w naszym rozumieniu różnorodności biologicznej i ewolucji. Paleontolog Matthew Lamanna z Muzeum Historii Naturalnej Carnegie wyjaśnia, że ​​szczególnie interesuje ich zrozumienie, jak nieptasie dinozaury z południowej części świata radziły sobie na granicy kredy i paleogenu.

Stanowisko Cañadón Tomás odkryto na początku 2020 r. podczas paleontologicznego badania wpływu przeprowadzonego przez badaczy z Museo de La Plata. W ramach badań odkryto skamieniałości dinozaurów, w tym kości hadrozaurów. Od tego czasu wykopaliska na tym miejscu odsłoniły dziesiątki kości hadrozaurów, które dostarczają cennych informacji na temat tych roślinożernych dinozaurów. Co ciekawe, skamieniałości wydają się należeć do osobników różnej wielkości, potencjalnie reprezentujących grupę społeczną, a nawet stado.

Oprócz skamieniałości hadrozaurów zespół badawczy odkrył także szczątki dwóch drapieżnych dinozaurów, prawdopodobnie należących do rodzin abelizaurów i noazaurów. Odkrycia te jeszcze bardziej wzbogacają naszą wiedzę na temat różnorodnej fauny dinozaurów, która istniała na półkuli południowej.

Chociaż skamieliny dinozaurów są niewątpliwie ekscytujące, zespół jest szczególnie podekscytowany odkryciem innych rzadkich skamieniałości kręgowców o małych ciałach. Znaleziono kręg węża, prawdopodobnie madtsoiida, co oznacza pierwszego węża kredowego odkrytego w dorzeczu Golfo San Jorge. Odkopano także górną szczękę zawierającą zęby małego ssaka zwanego reigitheriidem, co czyni go pierwszym ssakiem kredowym znalezionym w basenie. Odkrycie to ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia życia ssaków pod koniec kredy i późniejszej ekspansji ssaków po wyginięciu nieptasich dinozaurów.

Chociaż badania i wykopaliska na stanowisku Cañadón Tomás są wciąż na etapie wstępnym, dotychczasowe odkrycia skamieniałości wskazują, że miejsce to jest bardzo obiecujące. To nowo odkryte bogactwo skamieniałości znacząco przyczyni się do zrozumienia różnorodności biologicznej i paleobiogeografii półkuli południowej w okresie późnej kredy.

Źródła:

– Spotkanie GSA Connects 2023 organizowane przez Geological Society of America

– Muzeum Historii Naturalnej Carnegie