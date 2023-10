Odkrywanie tajemnic starzenia się: rola skakających genów

By

Naukowcy nieustannie starają się rozwikłać tajemnice starzenia się, aby poprawić jakość naszego życia i wydłużyć jego długość. Niedawne badania nad elementami transpozycyjnymi (TE), znanymi również jako „skaczące geny”, rzuciły światło na ich kluczową rolę w procesie starzenia.

TE to sekwencje w naszym kodzie DNA, które mają zdolność przemieszczania się lub „przeskakiwania” z jednej sekcji do drugiej. Chociaż ten ruch jest procesem naturalnym, może powodować problemy, jeśli nie jest odpowiednio regulowany. Aby zbadać wpływ TE na starzenie się, naukowcy z Uniwersytetu Eötvösa Loránda na Węgrzech skupili się na szlaku Piwi-piRNA, czyli sekwencji reakcji molekularnych odpowiedzialnych za kontrolowanie TE.

W eksperymentach na robakach Caenorhabditis elegans naukowcy zaobserwowali, że manipulowanie szlakiem Piwi-piRNA zmienia proces starzenia. Zmniejszając aktywność TE poprzez regulację w dół lub somatyczną nadekspresję składników szlaku, robaki żyły znacznie dłużej. Odkrycie to sugeruje, że ruch przeskakujących genów w genomie DNA przyczynia się do starzenia się organizmów.

Odkrycie to jest spójne z zachowaniem zwierząt, takich jak nieśmiertelna meduza, która może się regenerować w sposób ciągły i potencjalnie żyć wiecznie. Poprzednie badania wykazały, że szlak Piwi-piRNA tłumi TE u tych stworzeń. Jednakże związek między aktywnością TE a starzeniem się komórek pozostawał do tej pory niejasny. Badania przeprowadzone na C. elegans wskazują, że aktywność TE wpływa na proces starzenia się komórek.

Naukowcy odkryli także inny aspekt zachowania TE związany ze starzeniem się. W miarę starzenia się robaków nastąpił wzrost metylacji N6-adeniny DNA w segmentach TE, co oznacza zmianę aktywności genów, która zwiększa aktywność TE. Te intrygujące odkrycia otwierają możliwości modyfikowania zachowania TE i wpływania na niego w celu spowolnienia starzenia się komórek. Chociaż nieśmiertelność może nie być możliwa do osiągnięcia, zmniejszenie częstości występowania chorób i dolegliwości związanych z wiekiem w populacji osób starszych jest w zasięgu ręki.

Co więcej, badania te mogą potencjalnie utorować drogę do metody określania wieku na podstawie DNA, zapewniającej dokładny zegar biologiczny. Konsekwencje tej epigenetycznej modyfikacji są dalekosiężne i mogą mieć znaczące implikacje dla dziedzin medycyny i biologii.

