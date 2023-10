Nowe spojrzenie na powstawanie wczesnych galaktyk

By

Naukowcy poczynili znaczny postęp w zrozumieniu powstawania wczesnych galaktyk dzięki zastosowaniu przełomowej symulacji komputerowej. Symulacja, która jest ściśle zgodna z obserwacjami wykonanymi przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), rzuca światło na złożoność wczesnego Wszechświata i podważa nasze wcześniejsze zrozumienie.

W przeciwieństwie do poprzednich obserwacji, które wskazywały na rozbieżności w naszym rozumieniu wczesnego powstawania galaktyk, nowa symulacja zapewnia dokładniejsze odwzorowanie początków Wszechświata. Zespół naukowców z Uniwersytetu Maynooth w Irlandii i Georgia Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych nazywa swoją symulację „symulacją renesansową”. Te wysoce wyrafinowane modele komputerowe śledzą powstawanie galaktyk we wczesnym Wszechświecie, biorąc pod uwagę rolę ciemnej materii i powstawanie pierwszych gwiazd.

Godnym uwagi aspektem symulacji jest jej zdolność do rozdzielania bardzo małych skupisk ciemnej materii i śledzenia ich tworzenia w halo ciemnej materii, w których następnie znajdują się galaktyki. Symulacja dokładnie modeluje także powstawanie najwcześniejszych gwiazd, znanych jako gwiazdy III populacji, które, jak się oczekuje, będą jaśniejsze i masywniejsze niż gwiazdy dzisiejsze.

Główny autor Joe M. McCaffrey, doktorant. student Wydziału Fizyki Teoretycznej Maynooth podkreśla znaczenie tych symulacji, stwierdzając: „Wykazaliśmy, że te symulacje są kluczowe dla zrozumienia naszego pochodzenia we wszechświecie”. McCaffrey i jego zespół mają nadzieję na dalsze badanie wzrostu masywnych czarnych dziur we wczesnym Wszechświecie przy użyciu tych samych symulacji.

Dr John Regan, profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki Teoretycznej Maynooth, komentuje wpływ JWST na nasze zrozumienie wczesnego Wszechświata, stwierdzając: „JWST zrewolucjonizował nasze rozumienie wczesnego Wszechświata. Wykorzystując jego niesamowitą moc, jesteśmy teraz w stanie zobaczyć Wszechświat takim, jaki był zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu – w czasie, gdy Wszechświat miał mniej niż 1% swojego obecnego wieku”.

Wyniki tych badań dostarczają kluczowych informacji na temat powstawania i ewolucji wczesnych galaktyk i posłużą jako wytyczne dla przyszłych modeli teoretycznych. Łącząc dane obserwacyjne z JWST z zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, naukowcy są teraz w stanie rozwikłać tajemnice wczesnego Wszechświata w sposób, który kiedyś był niemożliwy.

