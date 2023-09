Odkrycie w Australii Zachodniej może doprowadzić do nowych złóż różowych diamentów

By

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Communications, badacze badający złoże diamentów Argyle w Australii Zachodniej dokonali ważnego odkrycia, które może odkryć nowe złoża bardzo poszukiwanych różowych diamentów. Kopalnia diamentów Argyle, która jest obecnie zamknięta, była źródłem 90% kolorowych kamieni szlachetnych na świecie. Różowe diamenty najwyższej jakości mogą kosztować dziesiątki milionów dolarów.

Korzystając z laserów do analizy minerałów i skał wydobytych ze złoża Argyle, naukowcy odkryli, że miejsce powstania różowych diamentów jest powiązane z rozpadem starożytnego superkontynentu zwanego Nuna, co miało miejsce około 1.3 miliarda lat temu. Obszar, na którym znajduje się kopalnia, uległ rozciągnięciu podczas tego rozpadu, tworząc szczeliny w skorupie ziemskiej, które umożliwiły magmie przedostanie się na powierzchnię, przynosząc ze sobą różowe diamenty.

Tradycyjnie złoża diamentów znajdują się w skałach wulkanicznych pośrodku starożytnych kontynentów. Aby jednak diamenty nabrały różowego lub czerwonego koloru, muszą zostać poddane intensywnym siłom zderzających się płyt tektonicznych, które zmieniają ich strukturę krystaliczną. Zderzenie Australii Zachodniej i Australii Północnej około 1.8 miliarda lat temu spowodowało przekształcenie bezbarwnych diamentów w różowe diamenty głęboko pod skorupą ziemską.

Zespół badawczy odkrył, że złoża Argyle mają 1.3 miliarda lat, co wskazuje, że powstały podczas rozpadu superkontynentu Nuna. Badanie sugeruje, że połączenia starożytnych kontynentów powstałe podczas rozpadu superkontynentów mogą odgrywać kluczową rolę w powstawaniu złóż różowego diamentu. Odkrycie to może pomóc w wysiłkach poszukiwawczych w poszukiwaniu nowych wulkanów zawierających różowy diament, potencjalnie prowadząc do odkrycia podobnych złóż w Australii i innych częściach świata.

Podsumowując, badacze badający złoże diamentów Argyle w Australii Zachodniej zidentyfikowali warunki geologiczne niezbędne do powstania różowych diamentów. Rozpad starożytnego superkontynentu Nuna stworzył luki w skorupie ziemskiej, umożliwiając magmie wynoszenie różowych diamentów na powierzchnię. Odkrycie sugeruje, że połączenia starożytnych kontynentów mogą być kluczem do znalezienia nowych złóż różowego diamentu.