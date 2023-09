Pink Diamond Discovery oferuje wgląd w proces formowania

By

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Communications, naukowcy badający złoża diamentów Argyle w Australii Zachodniej uzyskali nowy wgląd w powstawanie różowych diamentów i innych odmian barwnych. Kopalnia Argyle, w której wydobyto 90% różowych diamentów na świecie, jest obecnie zamknięta, co czyni te klejnoty jeszcze rzadszymi i cenniejszymi. Polerowane różowe diamenty najwyższej jakości mogą osiągać ceny dziesiątek milionów dolarów.

Badania skupiały się na zrozumieniu warunków geologicznych niezbędnych do powstania różowych diamentów. Analizując próbki z kopalni Argyle, naukowcom udało się zidentyfikować specyficzne warunki wymagane do rozwoju tych rzadkich klejnotów. Wiedza ta może potencjalnie doprowadzić do odkrycia nowych złóż różowych diamentów na innych obszarach.

Różowe diamenty powstają pod wpływem ekstremalnego ciśnienia i wysokich temperatur głęboko w płaszczu Ziemi. Zbudowane są z czystego węgla, podobnie jak białe diamenty, ale ich niepowtarzalny kolor wynika z obecności rzadkiej struktury atomowej, która pochłania zielone światło. Dokładny proces nabywania koloru przez różowe diamenty jest nadal w dużej mierze tajemnicą, ale ostatnie badania przybliżają naukowców do rozwikłania zagadki.

Kopalnia Argyle, posiadająca ogromne zasoby różowych diamentów, od kilkudziesięciu lat jest znaczącym źródłem tych cennych kamieni szlachetnych. Jej zamknięcie w listopadzie 2020 r. oznaczało koniec ery w branży diamentów, zwiększając atrakcyjność i wartość istniejących różowych diamentów.

Chociaż badanie dostarcza ważnych informacji na temat procesu powstawania różowych diamentów, potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć warunki niezbędne do ich powstania. Niemniej jednak odkrycie to daje nową nadzieję na przyszłe odkrycie złóż różowego diamentu w innych częściach świata.

Źródła:

– „Różowe diamenty: badacze odkrywają geologiczną recepturę kryjącą się za najrzadszymi i najcenniejszymi klejnotami świata” – CNN

– Badanie: „Różowe diamenty: wgląd w ich pochodzenie na podstawie sygnatury pierwiastka śladowego dla złoża diamentów Argyle w Australii Zachodniej” – Nature Communications