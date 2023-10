Nowe badanie ujawnia związek między naprężeniem a strukturą elektronową metalu

Niedawne badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Birmingham rzuciły światło na znaczący wpływ struktury elektronowej metali na ich właściwości mechaniczne. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Science dostarczają dowodów eksperymentalnych ustalających bezpośredni związek między właściwościami elektronicznymi i mechanicznymi metali. Chociaż poprzednia wiedza teoretyczna potwierdzała tę zależność, powszechnie uważano, że będzie ona niezauważalna w praktycznych eksperymentach.

Zespół kierowany przez dr Clifforda Hicksa, wykładowcę fizyki materii skondensowanej, odkrył, że rozmieszczenie atomów w siatce metalu i jego właściwości mechaniczne nie są od siebie tak niezależne, jak wcześniej sądzono. Badanie skupiło się na nadprzewodzącym rutenianie strontu metalu (Sr2RuO4), a badacze zmierzyli zniekształcenie sieci podczas poddawania materiału działaniu przyłożonego naprężenia. Co zaskakujące, odkryli, że ściskanie Sr2RuO4 o około 0.5% spowodowało 10% spadek modułu Younga, miary sztywności mechanicznej. W miarę dalszego ściskania moduł Younga wzrósł o 20%. Zmiany te odpowiadały zajęciu nowych stanów elektronowych, podkreślając głęboki związek pomiędzy elektronicznym i mechanicznym zachowaniem metali.

Dr Hicks podkreślił nowatorstwo badania, stwierdzając: „Tradycyjnie w inżynierii mechanicznej stosowano zależności naprężenia od odkształcenia, podczas gdy właściwości elektroniczne nie były badane przy użyciu tego podejścia. Metale o ciekawych właściwościach elektronicznych są często kruche i trudne do poddania dużym siłom. Ponadto, aby znacząco zmienić właściwości elektroniczne, wymagane są znaczne odkształcenia. W naszym eksperymencie skompresowaliśmy próbki Sr2RuO4 aż o 1%, co jest analogiczne do ściskania granitowego pręta miernika do długości 99 cm.”

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, naukowcy opracowali niestandardowe oprzyrządowanie umożliwiające pomiar małych i delikatnych próbek przy jednoczesnym utrzymywaniu temperatur kriogenicznych na potrzeby precyzyjnych pomiarów elektronicznych. To pięcioletnie przedsięwzięcie otwiera teraz drzwi do podobnych badań nad innymi metalami. W rzeczywistości brytyjska firma inżynieryjna rozpoczęła produkcję wersji maszyny wykorzystanej w tym badaniu, co potencjalnie zrewolucjonizuje w przyszłości badania stopów o wysokiej wytrzymałości.

To przełomowe badanie stanowi przykład tego, jak podstawowe badania oparte na ciekawości mogą prowadzić do postępu technologicznego z praktycznymi zastosowaniami. Odkrywając zawiły związek między naprężeniem, odkształceniem i strukturą elektronową metali, naukowcy mogą na nowo zdefiniować nasze rozumienie właściwości materiałów, co ostatecznie wpłynie na rozwój nowych materiałów i technologii.

