Nowe badania ujawniają, że bakterie morskie utraciły wici i inne cechy po powrocie do oceanu

Niedawne badanie przeprowadzone przez Instytut Joint Genome Institute Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Nevada w Las Vegas ujawniło zaskakujące odkrycia dotyczące bakterii z rodzaju Chloroflexota. Stwierdzono, że bakterie te, znane ze swojej zdolności do rozkładu substancji zanieczyszczających i recyklingu węgla, mają wici w gorących źródłach, ale utraciły tę cechę, gdy setki milionów lat temu ewoluowały, by zamieszkiwać środowiska morskie.

Naukowcy skupili się szczególnie na klasie Chloroflexota zwanej Dehalococcoidia, która ma zdolność rozkładania szkodliwych substancji chemicznych występujących w pestycydach i czynnikach chłodniczych. Dzięki sekwencjonowaniu genomu i metagenomii odkryli, że zamieszkująca gorące źródła Dehalococcoidia posiada wici, cechę nieznaną wcześniej u Chloroflexota. Z kolei ich oceanicznym odpowiednikom brakowało wici, co sugeruje, że struktury te zaginęły podczas ewolucyjnej adaptacji do środowiska morskiego.

Badanie ujawniło także inne zaskakujące cechy Dehalococcoidii z gorących źródeł. Niektóre z tych cech zniknęły u bakterii, które ewoluowały do ​​życia w oceanie, podczas gdy pozostałości innych cech pozostały. Na przykład zarówno dehalococcoidia zamieszkująca gorące źródła, jak i żyjąca w oceanach wykazywała utratę ścian komórkowych i złożony wzór ewolucji genów związanych z jedzeniem związków roślinnych. Sugeruje to, że bakterie te prawdopodobnie polegają na współpracy z innymi mikroorganizmami w swojej społeczności przy rozkładaniu materiału roślinnego.

Ponadto naukowcy odkryli, że gorące źródło Dehalococcoidia zawiera enzymy syntetyzujące lub rozkładające hormony roślinne, co wskazuje, że ich odpowiedniki zamieszkujące ląd mogą mieć zdolność manipulowania wzrostem roślin.

Zrozumienie historii ewolucji i unikalnych cech bakterii Chloroflexota może mieć ważne implikacje dla inżynierii mikroorganizmów do zastosowań takich jak produkcja biopaliw. Wykorzystując ich różnorodne możliwości metaboliczne, naukowcy mogą być w stanie opracować bardziej zrównoważone i wydajne procesy w różnych gałęziach przemysłu.

Dalsze badania nad tymi bakteriami mogą rzucić światło na potencjalne wykorzystanie procesów mikrobiologicznych w produkcji biopaliw i innych zrównoważonych zastosowaniach.

Źródło: Marike Palmer i wsp., Thermophilic Dehalococcoidia o niezwykłych cechach rzuciła światło na nieoczekiwaną przeszłość, The ISME Journal (2023).