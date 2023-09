Odkrywanie cykli autokatalitycznych: w kierunku zrozumienia początków życia

By

Autokataliza odgrywa kluczową rolę w replikacji i trwałości życia. Zespół naukowców z Uniwersytetu Wisconsin-Madison przeprowadził badanie, aby zrozumieć podstawowe zasady leżące u podstaw autokatalizy i jej potencjalne implikacje dla poszukiwań życia poza Ziemią.

Autokataliza odnosi się do reakcji chemicznej, w której produkt reakcji działa jako katalizator tej samej reakcji. Innymi słowy, reakcja jest samopodtrzymująca i samopromująca. Naukowcy skupili się w szczególności na klasie cykli autokatalitycznych zwanych cyklami autokatalitycznymi opartymi na proporcjonalności (CompAC).

Naukowcy najpierw zdefiniowali pojęcie proporcjonalności w CompAC. Komproporcja obejmuje reakcję pomiędzy utlenioną formą pierwiastka lub związku, oznaczoną jako MHi, a formą zredukowaną, oznaczoną jako MLo, w wyniku której powstają dwa MMed w stanie pośrednim i powiązane produkty odpadowe, oznaczone jako XComp,M. Stechiometria tej reakcji może być różna, a w niektórych przypadkach mogą być zaangażowane także dodatkowe gatunki pożywienia.

Następnie zespół bada dwa procesy pomocnicze, które mogą zachodzić w CompAC: procesy pomocnicze utleniające i redukcyjne. W procesie utleniania utleniacz przekształca MMed w MHi, co prowadzi do powstania utleniającego CompAC. Z drugiej strony proces redukcyjny obejmuje reduktor, który redukuje MMed do MLo, tworząc redukcyjny CompAC.

Aby lepiej zrozumieć te cykle, badacze oznaczyli kolorami różne elementy. Podkreślono autokatalizatory, które odgrywają kluczową rolę w cyklach. Stany pośrednie M są wyróżnione kolorem fioletowym, czerwonym i złotym, aby przedstawić odpowiednio ich stany najbardziej utlenione, pośrednie i najbardziej zredukowane. Utleniacz i reduktor biorące udział w procesach pomocniczych zaznaczono odpowiednio kolorem niebieskim i zielonym.

Zrozumienie zasad cykli autokatalitycznych nie tylko rzuca światło na złożoność życia na Ziemi, ale także dostarcza cennych informacji na temat potencjalnych warunków niezbędnych do pojawienia się życia gdzie indziej we wszechświecie. Identyfikując najbardziej prawdopodobne warunki autokatalizy, naukowcy mogą skoncentrować swoje poszukiwania życia na planetach, które wykazują podobne cechy i potencjał do samopodtrzymujących się reakcji chemicznych.

Badania te przyczyniają się do ciągłego badania początków życia i możliwości znalezienia pozaziemskich form życia. Poszerzając naszą wiedzę na temat podstawowych zasad leżących u podstaw replikacji i trwałości życia, jesteśmy o krok bliżej odkrycia tajemnic wszechświata.

