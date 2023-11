Nowo odkryty gatunek proterosuchida zapewnia wgląd w starożytne gady

Przełomowe odkrycie dokonane przez międzynarodowy zespół paleontologów odsłoniło nieznany wcześniej gatunek proterosuchida w Indiach, rzucając światło na różnorodny świat starożytnych gadów, które przemierzały Ziemię 250 milionów lat temu. Odkrycie to, opublikowane w czasopiśmie Royal Society Open Science, dostarcza cennych informacji na temat ewolucji archozaurów i ich roli w następstwie masowego wymierania permu i triasu.

Proterosuchidy, gady bardzo przypominające współczesne krokodyle, były grupą archozaurów żyjących na Pangei — superkontynencie, który wyłonił się po masowym wymieraniu permu i triasu, które spowodowało utratę niezliczonych gatunków. Nową skamieniałość odkryto w formacjach skalnych sprzed około 250 milionów lat, zaledwie kilka milionów lat po wymieraniu w końcówce permu.

Po dokładnym zbadaniu skamieliny zespół zidentyfikował ją jako nieznany wcześniej gatunek proterosuchida, nadając mu nazwę Samsarasuchus pamelae. Porównania z innymi proterozuchami z ostatniego okresu permu w Europie Wschodniej i wczesnego triasu w Chinach i Republice Południowej Afryki ujawniły wyraźne cechy anatomiczne, takie jak ich długie, smukłe ciała i krokodyle pyski zakończone charakterystycznym opadaniem w dół. Ten unikalny kształt pyska prawdopodobnie odegrał rolę w zabezpieczaniu ofiary dla gadów.

Ponadto poprzednie badania wykazały, że proterosuchidy osiągały szeroką gamę rozmiarów, od 1.5 do 4 metrów długości. Gady te posiadały struktury słuchowe zdolne do wykrywania dźwięków o niskiej częstotliwości, co sugeruje, że były one przede wszystkim przystosowane do wodnego trybu życia.

Skamieniałość odkryto w formacjach skalnych w pobliżu wioski Deoli w zachodnim Bengalu w Indiach. Naukowcy po raz pierwszy odkryli na tym miejscu wiele skamieniałości kręgów w 2015 roku i od tego czasu je badają. Jest to wyjątkowe znalezisko, ponieważ zarówno paratypy, jak i holotypy nowego gatunku znaleziono blisko siebie.

To odkrycie wzbogaca naszą wiedzę o starożytnym świecie i różnorodności życia, które istniało w tym krytycznym okresie. Badania proterozuchów dostarczają kluczowych informacji na temat ewolucji i adaptacji gadów po masowym wymieraniu, oferując wgląd w złożone ekosystemy, które ukształtowały historię Ziemi.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to jest proterosuchid?

Proterosuchid to starożytny gad blisko spokrewniony z archozaurami, grupą obejmującą ptaki i dinozaury. Proterosuchidy przypominały współczesne krokodyle i żyły na superkontynencie Pangea po masowym wymieraniu permu i triasu.

Co jest istotnego w przypadku nowego gatunku proterosuchida odkrytego w Indiach?

Nowy gatunek proterozuchów, nazwany Samsarasuchus pamelae, dostarcza cennych informacji na temat ewolucji i zróżnicowania tych starożytnych gadów po masowym wymieraniu. Jego unikalne cechy anatomiczne, w tym opadający w dół pysk, przyczyniają się do zrozumienia adaptacji proterosuchidów do polowań i przetrwania.

Gdzie odkryto skamieniałość?

Skamieniałość odnaleziono w formacjach skalnych w pobliżu wioski Deoli w zachodnim Bengalu w Indiach.

Jakie znaczenie ma odkrycie w odniesieniu do masowego wymierania permu i triasu?

Odkrycie nowego gatunku proterozuchów pomaga naukowcom lepiej zrozumieć odrodzenie i zróżnicowanie gadów po masowym wymieraniu permu i triasu, które było jednym z najpoważniejszych wymierań w historii Ziemi.

W jaki sposób to odkrycie przyczynia się do naszej wiedzy o starożytnych ekosystemach Ziemi?

Badanie gatunków proterozuchów dostarcza cennych informacji na temat złożonych ekosystemów, które istniały podczas przejścia permu i triasu. Odkrycia przyczyniają się do zrozumienia interakcji między różnymi gatunkami i sposobu, w jaki przystosowały się one do środowiska po wyginięciu.

Źródło: [Science X Network](https://phys.org/news/2023-10-proterosuchid-species-million-years-india.html)