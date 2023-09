Nowa analiza grawitacji Marsa potwierdza istnienie starożytnego oceanu

By

W niedawnych badaniach prowadzonych pod kierunkiem profesora Jaroslava Klokočníka z Instytutu Astronomicznego Czeskiej Akademii Nauk wykorzystano nowatorską metodę analizy siły grawitacyjnej Marsa, aby dostarczyć dalszych dowodów na istnienie północnego marsjańskiego paleooceanu. Badania opublikowane w czasopiśmie Icarus rozszerzają dotychczasowe podejścia i oferują bardziej szczegółowe zrozumienie zasięgu starożytnego oceanu.

Wyniki badania mają istotne implikacje dla poszukiwań wody na Marsie i potencjalnego istnienia życia na planecie w przeszłości lub obecnie. Naukowcy zauważają, że tę technikę analizy grawitacyjnej można zastosować w różnych dyscyplinach, takich jak geologia, geofizyka, hydrologia i glacjologia, dostarczając cennych informacji na temat ciała niebieskiego.

Tradycyjne podejście do mapowania powierzchni planet oparte na samych anomaliach grawitacyjnych zostało wyprzedzone przez autorów, wprowadzając nowy proces analizujący aspekty grawitacji obliczone na podstawie pomiarów anomalii grawitacyjnych. Te aspekty grawitacji umożliwiają matematyczną charakterystykę sił grawitacyjnych wywieranych przez różne elementy powierzchni Marsa, takie jak góry i rowy.

Na poparcie swojej analizy naukowcy wykorzystali dane topograficzne uzyskane z instrumentu Mars Orbital Laser Altimeter znajdującego się na pokładzie sondy Mars Global Surveyor należącej do NASA. Instrument tworzył mapy planety przez 4 roku, dostarczając informacji kluczowych do zrozumienia powierzchni Marsa.

W poprzedniej pracy profesora Klokočníka również wykorzystano tę technikę analizy grawitacyjnej, aby potwierdzić istnienie paleolakes i systemów paleoriver pod piaskami saharyjskimi na Ziemi. Metodę tę zastosowano również do porównania cech geograficznych Ziemi z cechami geograficznymi Wenus, pomagając w zrozumieniu różnych ciał niebieskich.

To innowacyjne podejście do analizy grawitacyjnej pokazuje potencjał dalszej eksploracji i zrozumienia Marsa i jego historii geologicznej. To ważny krok naprzód w odkrywaniu tajemnic przeszłości naszej sąsiedniej planety i możliwości istnienia starożytnych oceanów.

