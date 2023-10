Narzędzia do mapowania odblokowują tajemnice podziemnego lodu wodnego na Marsie

Udoskonalone techniki mapowania rzucają nowe światło na obecność podpowierzchniowego lodu wodnego na Marsie, oferując cenne informacje dla przyszłych misji robotycznych i ludzkich na Czerwoną Planetę.

Naukowcy zaangażowani w prowadzony przez NASA projekt mapowania lodu podpowierzchniowego Marsa (SWIM) stworzyli trzy szczegółowe mapy, które ukazują rozmieszczenie lodu na różnych głębokościach. Wykorzystując dane z kamery High Definition Imaging Science Experiment (HiRISE) znajdującej się na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter, zespół był w stanie udoskonalić swoje techniki mapowania i uzyskać lepszą wiedzę na temat miejsc występowania lodu podpowierzchniowego.

Mapy przedstawiające lód na głębokościach od zera do jednego metra, od jednego do pięciu metrów i głębszych niż pięć metrów, stanowią kluczowe narzędzie dla planistów misji i naukowców. Zebrane informacje można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych miejsc lądowania dla przyszłych misji mających na celu badanie płytkiego lodu i ułatwianie wydobywania zasobów do podtrzymywania życia i wytwarzania paliwa.

„Nasze mapy są również ważne dla przyszłych misji lądowych, zarówno robotycznych, jak i ludzkich. Planiści misji chcący badać płytki lód mogą korzystać z naszych map przy wyborze miejsca lądowania” – wyjaśnia Nathaniel Putzig, jeden z głównych badaczy projektu SWIM.

Mapy te mają także dodatkowe znaczenie w badaniach egzobiologicznych. Lód na Marsie jest nie tylko cennym zasobem umożliwiającym podtrzymanie życia ludzkiego, ale może również odegrać rolę w zachowaniu potencjalnych biosygnałów starożytnego życia. Lód mógłby chronić te delikatne sygnatury przed szkodliwym promieniowaniem jonizującym, czyniąc je bardziej podatnymi na wykrycie przez przyszłe misje.

Odkrycie „terenu wielokątnego” to kolejne fascynujące odkrycie wynikające z prac kartograficznych. W tych regionach lód podpowierzchniowy rozszerza się i kurczy sezonowo, powodując powstawanie wyraźnych wielokątnych pęknięć na powierzchni Marsa. Obserwacja tych pęknięć rozciągających się wokół świeżych kraterów uderzeniowych wskazuje na obecność ukrytego lodu pod powierzchnią.

FAQ

1. Jak powstały mapy lodu podpowierzchniowego na Marsie?

Mapy wygenerowano przy użyciu udoskonalonych technik mapowania i danych z kamery HiRISE znajdującej się na pokładzie Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Jakie jest znaczenie tych map?

Mapy pomagają planistom misji identyfikować potencjalne miejsca lądowania dla przyszłych misji oraz ułatwiają badanie płytkiego lodu i wydobycie zasobów na Marsie. Mają także wartość dla badań egzobiologicznych, ponieważ lód może zachować biosygnatury starożytnego życia.

3. Jakie znaczenie ma „teren wielokątny”?

„Teren wielokątny” odnosi się do powstawania wielokątnych pęknięć na powierzchni Marsa, spowodowanych sezonową ekspansją i kurczeniem się lodu podpowierzchniowego. Obserwacja tych pęknięć wokół świeżych kraterów uderzeniowych sugeruje obecność ukrytego lodu pod powierzchnią.

4. Jakie inne względy są konieczne w przypadku misji załogowych na Marsa?

Oprócz zasobów lodu wodnego, podczas planowania misji załogowych na Marsa należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo miejsca lądowania, parametry słoneczne i termiczne oraz inne czynniki.

Źródło: phys.org