Misja New Horizons ma na celu kontynuację eksploracji zewnętrznych części Układu Słonecznego

Misja NASA New Horizons, która była analizowana pod kątem potencjalnego skrócenia, otrzymała ulgę. Dr Nicky Fox, zastępca administratora Dyrekcji Misji Naukowych NASA, ogłosił, że operacje misji będą kontynuowane co najmniej do końca dekady. Rozszerzone operacje skupią się na nauce multidyscyplinarnej i będą kontynuowane do czasu opuszczenia Pasa Kuipera w latach 2028–2029.

Misja New Horizons, wystrzelona w 2006 roku, początkowo przeleciała obok i zbadała układ Plutona w 2015 roku, zanim skierowała się w stronę Pasa Kuipera. Przeleciał obok obiektu Arrokoth z Pasa Kuipera w 2019 roku i od tego czasu bada i bada inne ciała niebieskie w Układzie Słonecznym. Dzięki pomiarom pyłu, gromadzeniu danych heliofizycznych i poszukiwaniu kolejnego celu przelotu misja wniosła znaczący wkład w naszą wiedzę o Układzie Słonecznym.

Pas Kuipera to w dużej mierze niezbadany obszar zawierający ciała lodowe i planety karłowate, takie jak Pluton. Badanie tych obiektów dostarcza cennych informacji na temat początków Układu Słonecznego. Przedłużenie misji New Horizons umożliwi dalszą eksplorację tej granicy.

Na początku tego roku pojawiły się obawy, że proponowane przez NASA zmiany w misji odwrócą uwagę od planetologii i zastąpią obecny zespół naukowy. Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem zespołu misyjnego i członków społeczności nauk planetarnych. Kolektyw 25 wybitnych planetologów podpisał list protestacyjny, a Narodowe Towarzystwo Kosmiczne zainicjowało petycję mającą na celu podniesienie świadomości i wsparcie dla misji.

Wdrożenie proponowanych zmian spowodowałoby utratę ważnych możliwości prowadzenia badań naukowych. Główny badacz Alan Stern podkreślił wyjątkową pozycję New Horizons w osiągnięciach naukowych dotyczących Pasa Kuipera oraz zdolność statku kosmicznego do badania odległych obiektów i poszukiwania nowych celów przelotu.

Fundusze na przedłużoną misję będą pochodzić z Wydziału Nauk Planetarnych NASA, a programem będą zarządzały wspólnie Wydział Nauk Planetarnych i Heliofizyka. Należy ocenić wpływ na budżet i potencjalny wpływ na przyszłe projekty.

Dzięki przedłużeniu misji New Horizons ma szansę wnieść dalszy wkład w nasze zrozumienie zewnętrznego Układu Słonecznego. Statek kosmiczny jest w dobrym stanie i ma zasoby, aby sprawnie działać do połowy lat pięćdziesiątych XXI wieku. Kontynuując swoją podróż, może nawet dostarczyć wglądu, przechodząc przez granicę do przestrzeni międzygwiazdowej.

Źródła:

– NASA New Horizons będzie kontynuować badanie zewnętrznych części Układu Słonecznego

– NSS nalega, aby zapobiec dramatycznemu pogorszeniu jakości misji naukowej New Horizons