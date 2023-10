Nowy atlas galaktyk zapewnia szczegółowy obraz naszych kosmicznych sąsiadów

By

Niedawno wydany atlas umożliwia użytkownikom eksplorację nocnego nieba z niespotykaną dotąd szczegółowością, dostarczając bogactwa informacji na temat prawie 400,000 20,000 dużych galaktyk. Siena Galaxy Atlas (SGA) oferuje obrazy w zakresie optycznym i podczerwonym o wielu długościach fal, a także profile świetlne, co czyni go pierwszym atlasem galaktycznym zawierającym takie dane. Atlas obejmuje XNUMX XNUMX stopni kwadratowych i obejmuje około połowę nocnego nieba.

Poprzednie kompilacje danych galaktycznych często obarczone były błędami dotyczącymi pozycji, rozmiarów i kształtów galaktyk, a także uwzględnianiem obiektów innych niż galaktyczne. Jednak SGA rozwiązuje te problemy, oferując dokładne pomiary pozycji, rozmiarów i jasności dużej próbki galaktyk. Taki poziom precyzji nie był wcześniej osiągalny w przypadku tak ogromnego zbioru galaktyk.

Zbiór danych SGA jest wynikiem trzech skanów przeprowadzonych w latach 2014–2017 w ramach badań Legacy Surveys instrumentu Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Do zebrania niezbędnych informacji wykorzystano teleskopy NOIRLab należące do National Science Foundation, Obserwatorium Stewarda na Uniwersytecie Arizony oraz dane z satelity WISE należącego do NASA.

SGA nie tylko dostarcza cennych danych dla astronomów, ale także umożliwia społeczeństwu oglądanie i identyfikację pobliskich galaktyk. Atlas jest ważnym narzędziem do badania wzorców w populacjach obiektów, analizowania zjawisk przejściowych, zrozumienia fizyki galaktycznej i poszerzania wiedzy na temat związku między galaktykami a ciemną materią. Dodatkowo SGA może przyczynić się do lepszego zrozumienia rozmieszczenia galaktyk i ich powiązań z wszechobecną ciemną materią, która dominuje we wszechświecie.

Oczekuje się, że udostępnienie kompleksowego zbioru danych SGA będzie miało znaczący wpływ zarówno na badania astronomiczne, jak i na zaangażowanie społeczeństwa w kosmos. Teraz każdy zainteresowany odkrywaniem tajemnic nocnego nieba może uzyskać dostęp do tego cennego zasobu.

