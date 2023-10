Nowy model lepszej reprezentacji sadzy w globalnych modelach klimatycznych

Naukowcy zidentyfikowali braki w reprezentacji sadzy (BC), głównego składnika aerozoli atmosferycznych, w obecnych globalnych modelach klimatycznych (GCM). Niedawne badanie Chena i in. bada właściwości mikrofizyczne i optyczne BC, które wpływają na jego działanie radiacyjne, i proponuje ulepszony model optyczny aerozolu, aby zaradzić tym brakom.

BC jest znane ze swoich silnych zdolności pochłaniania światła i wkładu w ocieplenie klimatu. Stwierdzono jednak, że skuteczność absorpcji i skutki globalnego ocieplenia aerozoli są przeszacowane w GCM ze względu na niewystarczającą reprezentację złożonych stanów mieszania BC.

Chena i in. przeanalizował wieloźródłowe obserwacje rozkładu wielkości cząstek i stanu mieszania, aby zidentyfikować kluczowe właściwości BC, które znacząco wpływają na jego efekty radiacyjne. Następnie opracowali ulepszony model optyczny aerozolu, który na podstawie obserwacji lepiej uwzględnia te właściwości. Ten ulepszony model został następnie zaimplementowany w GCM.

Naukowcy ocenili działanie nowego modelu na podstawie obserwacji terenowych. Wyniki pokazały, że przewidywana absorpcja BC z ulepszonych reprezentacji była bardziej zgodna z globalnymi obserwacjami BC. Przypisano to dokładniejszemu przewidywaniu właściwości mikrofizycznych i mieszania związanych z BC.

Co więcej, naukowcy odkryli, że ulepszona reprezentacja BC doprowadziła do zmniejszenia wymuszenia radiacyjnego i skutków klimatycznych nawet o 24 procent. Podkreśla to znaczenie dokładnego przedstawienia BC w GCM dla bardziej wiarygodnych prognoz klimatycznych.

Badanie to, zatytułowane „Aerozolowy moduł optyczny o właściwościach czarnego węgla ograniczonych obserwacją dla globalnych modeli klimatycznych”, zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Podsumowując, Chen i in. opracowali ulepszony model przedstawiania BC w GCM, eliminując braki we właściwościach mikrofizycznych i optycznych BC. Wyniki pokazują, że ta zwiększona reprezentacja prowadzi do lepszej zgodności z obserwacjami globalnymi i zmniejszenia skutków klimatycznych BC. Badania te przyczyniają się do zrozumienia roli BC w zmianach klimatycznych i stanowią cenne narzędzie do ulepszania prognoz klimatycznych.

Źródła:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y. i in. (2023). Aerozolowy moduł optyczny o właściwościach czarnego węgla ograniczonych obserwacją do globalnych modeli klimatycznych. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.