Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba odkrył rzadkie ciężkie pierwiastki w eksplozji Kilonova

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) dokonał przełomowego odkrycia: stwierdzono, że eksplozja kilonowej w wyniku zderzenia dwóch gwiazd neutronowych jest fabryką rzadkich ciężkich pierwiastków. To wydarzenie jest pierwszą obserwacją takiego zjawiska przez JWST, dostarczającą cennych informacji na temat powstawania tych pierwiastków. Dane teleskopu ujawniły dowody obecności telluru, rzadkiego metalu, który jest zbyt ciężki, aby powstał w wyniku syntezy w sercach gwiazd.

Oprócz telluru wykryto obecność innych ciężkich pierwiastków, w tym wolframu i selenu. Odkrycie to potwierdza, że ​​fuzje gwiazd neutronowych stanowią znaczące źródło ciężkich pierwiastków, rzucając światło na procesy, w wyniku których nasz Wszechświat tworzy i rozprasza materię.

„Zaobserwowano tylko kilka kilonowych i jest to pierwszy przypadek, w którym udało nam się zbadać następstwa kilonowej za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba” – wyjaśnił astrofizyk Andrew Levan z Uniwersytetu Radboud, który kierował analizą. Odkrycie to stanowi kluczowy krok w naszym zrozumieniu pochodzenia pierwiastków, wypełniając luki w naszej wiedzy, które pozostawił Dmitrij Mendelejew, tworząc układ okresowy okresowy ponad 150 lat temu.

Gwiazdy to niesamowite ciała niebieskie, które pobierają wodór stanowiący większość widzialnej materii we wszechświecie i łączą jej atomy, stopniowo tworząc cięższe pierwiastki. Jednakże ten proces topnienia osiąga swój kres wraz z utworzeniem żelaza, ponieważ energia potrzebna do stopienia żelaza w cięższe pierwiastki przewyższa energię uwolnioną. W rezultacie gwiazdy ostatecznie eksplodują jako supernowe lub kilonowe z powodu przytłaczającej siły grawitacji.

Kiedy te energetyczne eksplozje mają miejsce, wyzwalają serię reakcji jądrowych, podczas których jądra atomowe zderzają się z neutronami, syntetyzując jeszcze cięższe pierwiastki. Proces ten, znany jako proces szybkiego wychwytu neutronów (proces r), wymaga wysokiego stężenia wolnych neutronów. Supernowe, a w szczególności kilonowe, zapewniają idealne środowisko do zachodzenia tych reakcji. W rzeczywistości obserwacja dwóch zderzających się gwiazd neutronowych w 2017 roku potwierdziła, że ​​kilonowe odgrywają znaczącą rolę w wytwarzaniu pierwiastków procesu r, przy okazji wykryto stront.

Niedawny rozbłysk gamma, nazwany GRB230307A, przykuł uwagę naukowców ze względu na niezwykle długi czas trwania, który wskazywał na obecność kilonowej. Późniejsze obserwacje za pomocą JWST, które skupiały się na podczerwonym składniku eksplozji, wykryły tellur, co dodatkowo sugeruje obecność dodatkowych pierwiastków procesu r. Aby to potwierdzić, potrzeba jednak więcej obserwacji.

Tym, co czyni tę eksplozję kilonową jeszcze bardziej osobliwą, jest jej występowanie w przestrzeni międzygalaktycznej, około 120,000 XNUMX lat świetlnych od najbliższej galaktyki. Naukowcy uważają, że dwie gwiazdy neutronowe powstały w galaktyce, ale zostały z niej wyrzucone, jedna po drugiej, przechodząc przez supernowe.

To przełomowe odkrycie nie tylko odkrywa ukryte mechanizmy powstawania ciężkich pierwiastków, ale także rodzi fascynujące pytania o trwałość fuzji zasilających rozbłyski gamma. Astronomowie, tacy jak Ben Gompertz z Uniwersytetu w Birmingham, pragną zidentyfikować więcej takich długotrwałych połączeń i lepiej zrozumieć ich siły napędowe oraz potencjał tworzenia jeszcze cięższych pierwiastków. Konsekwencje tego odkrycia wykraczają daleko poza nasze zrozumienie wszechświata — otwiera ono drzwi do transformującego zrozumienia kosmosu i jego wewnętrznego funkcjonowania.

Najczęściej zadawane pytania:

P: Co to jest eksplozja kilonowej?

O: Wybuch kilonowej jest wynikiem zderzenia dwóch gwiazd neutronowych, w wyniku którego powstaje potężny wybuch energii i światła.

P: Czym są ciężkie pierwiastki?

Odp.: Pierwiastki ciężkie to pierwiastki chemiczne o wyższej liczbie atomowej niż wodór (najlżejszy pierwiastek) i hel. Należą do nich metale takie jak złoto, srebro i ołów.

P: Czym jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba?

O: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to kosmiczne obserwatorium, które ma zostać wystrzelone w 2021 roku. Jego zadaniem jest badanie odległych obiektów we wszechświecie, w tym gwiazd, galaktyk i egzoplanet.

Źródła:

- NASA

- ESA

- Instytut Naukowy Teleskopu Kosmicznego