NASA podejmuje kroki w celu przedłużenia misji statku kosmicznego Voyager

Inżynierowie misji Voyager NASA wdrażają środki mające zapewnić, że statki kosmiczne Voyager 1 i Voyager 2 będą nadal badać przestrzeń międzygwiazdową przez nadchodzące lata. Ich wysiłki skupiają się między innymi na pozostałościach paliwa gromadzących się w wąskich rurkach niektórych silników statku kosmicznego. Nagromadzenie to może zakłócać zdolność silników odrzutowych do utrzymywania anten skierowanych na Ziemię w celu komunikacji. Zespół podejmuje kroki, aby spowolnić narastanie, umożliwiając statkowi kosmicznemu obrót nieco dalej w każdym kierunku przed uruchomieniem silników odrzutowych, co zmniejszy częstotliwość odpaleń. Dostosowania te zostały starannie zaplanowane, aby zminimalizować wpływ na misję i zapewnić zebranie cennych danych naukowych.

Zespół inżynierów przesyła także poprawkę oprogramowania, która ma zapobiec ponownemu wystąpieniu usterki, która wystąpiła w zeszłym roku na Voyagerze 1. Usterka była spowodowana nieprawidłowym kierowaniem poleceń przez system artykulacji i kontroli położenia (AACS). Łatka ma za zadanie zabezpieczyć statki kosmiczne w przyszłości i zapewnić ich jak najdłuższą eksploatację. Został on szczegółowo zweryfikowany i sprawdzony w celu ograniczenia wszelkich zagrożeń, które mogą wyniknąć z jego wdrożenia. Voyager 2 otrzyma łatkę w pierwszej kolejności jako stanowisko testowe, zanim zostanie zastosowana na Voyager 1, który znajduje się dalej od Ziemi i dlatego zawiera cenniejsze dane.

Voyager 1 i Voyager 2 przebyły już ogromne odległości od Ziemi, przy czym Voyager 1 znajduje się w odległości ponad 15 miliardów mil, a Voyager 2 w odległości ponad 12 miliardów mil. Zespół misji spodziewa się, że dzięki wdrożonym środkom statek kosmiczny będzie mógł działać przez co najmniej kolejne pięć lat, jeśli nie dłużej. Misje Voyagera dostarczają bezcennych danych o przestrzeni międzygwiazdowej i stały się kamieniami milowymi w eksploracji kosmosu.

Źródła: NASA